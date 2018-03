"Met trucjes worden blinden topchefs" ZELFSTANDIG EN SOCIAAL LEVEN CENTRAAL IN CAMPAGNE BRAILLELIGA FREYA DE COSTER

13 maart 2018

02u48 0 Brussel Gezellig koken en dineren, het is voor vele blinden en slechtzienden niet vanzelfsprekend. Maandag startte de Brailleliga een campagne om te tonen hoe zij wel degelijk een sociaal en zelfstandig leven kunnen leiden. Acteur Tom Audenaert woonde een kookcursus van de liga bij en leerde blind een menu te bereiden.

Twee keer per maand komt de zeskoppige kookclub van de Brailleliga samen in zijn regiohuis in de Engelandstraat in Sint-Gillis. Daar leren de blinden en slechtzienden van 10 uur tot 16 uur de lekkerste gerechten op tafel te toveren, van soep en voorgerecht, tot een hoofdgerecht én dessert. "Blinden kunnen alles. Zélfs koken", zegt Marie-Jeanne Nachtergaele, diensthoofd van vrijetijd en thuiszorg. "Met een sprekende weegschaal, een fornuis met brailleschrift en een aangepaste keuken bereiden zij een even lekker gerecht als om het even welke chef. Al duurt het misschien wat langer."





Om het belang van een sociaal leven te benadrukken, lanceert de Brailleliga met een sensibiliseringscampagne. Tijdens de aftrap nodigde de vzw acteur Tom Audenaert, die zelf een slechtziende man speelde in de film Hasta La Vista, uit voor een kookcursus. "De courgette snijden was nog het moeilijkste van al", aldus Audenaert, die voor de gelegenheid een blinddoek droeg. "Normaal snijd ik horizontaal in de lengte en maak er dan blokjes van. Met mijn ogen bedekt, klungelde ik maar wat. De begeleiders zetten met op het juiste spoor."





Zicht verdwijnt

Voor heel wat blinden zijn de kookcursussen een hele hulp. Ze leren er de gepaste snij- en kooktechnieken en hoe te werken met het aangepaste materiaal. Ook de zwaar slechtziende Nadine Roekens (68) uit Overijse komt al tien jaar lang naar de kookclub. "Als kind zag ik perfect en kookte ik erg graag. Tot ik op mijn twintigste, na de geboorte van mijn eerste dochter, plotseling merkte dat mijn zicht achteruitging. Met een bang hart bezocht ik de dokter en vernam de harde waarheid: mijn zicht verdween langzaamaan."





Trucjes

Roekens rekende lang op haar man om haar te begeleiden. Maar toen die plots overleed toen zij 35 jaar was, moest ze zich alleen zien te redden. "Eerst dacht ik de kookclub niet nodig te hebben, maar ik merkte dat sommige zaken niet meer lukten. De digitale cijfers op de microgolf vertroebelden en exacte maten afwegen was een ramp. In de kookclub leerde ik trucjes, die ik aanvulde met zelf uitgevonden technieken. Zo trek ik een zwart streepje op de knop van de oven voor het aantal graden, dat kan ik nog net zien. Met kerst heb ik, in mijn eentje, nog een heel kerstmenu voor de familie op tafel getoverd." Door de kookclub kregen haar sociaal leven en zelfvertrouwen een boost.





"Veel mensen isoleren zich, durven niet buiten komen of worden gepamperd door ongeruste familie", aldus Nachtergaele. "Maar het sociaal leven is minstens even belangrijk om het hoofd boven water te houden. Dat willen we aantonen met de campagne."