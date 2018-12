“Met mijn hond voel ik me een stukje minder gehandicapt” Rolstoelgebruikers en hun assistentiehonden brengen een bezoek aan het Brussels Parlement Jasmijn Van Raemdonck

03 december 2018

16u22 0 Brussel Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking nodigt de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) mindervalide mensen uit voor een rondleiding in het Brussels Parlement. Ook de assistentiehonden zijn er meer dan welkom.

Uitstapjes als deze zijn voor mindervalide mensen niet altijd vanzelfsprekend. “Ik ben naar Brussel gekomen met de tram en de trein”, vertelt rolstoelgebruiker Marie-Hélène Warrens. Dat kon zij doen dankzij de hulp van haar assistentiehond.

Haar hond helpt Marie-Hélène niet alleen om het openbaar vervoer te nemen maar ook om meer aanvaard te worden door de samenleving. “Ik ben verbaasd over het positieve effect van mijn assistentiehond”, vertelt Marie-Hélène die opmerkt dat mensen haar dankzij de hond sneller aanspreken. “Mensen hebben onbewust schroom om iemand in een rolstoel te benaderen”, legt ze uit. “Met mijn mooie en lieve hond komen mensen sneller naar me toe en voel ik me een stukje minder gehandicapt”.

Carla Dejonghe (VLD) nam het initiatief voor de rondleiding. “De raad van de VGC probeert een open huis te zijn waar iedereen zich welkom voelt”, legt het Brussels parlementslid, dat zich zelf ook inzet als gastgezin voor assistentiehonden, uit. “Wij proberen er alles aan te doen om bekend te maken dat er een wetgeving bestaat rond assistentiehonden die de dieren toelaat op alle openbare plaatsen”.