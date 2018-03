"Méér bos, géén verbreding ring" GEMEENTE WIL INSPRAAK EN DREIGT MET GERECHTELIJKE STAPPEN DIMITRI BERLANGER

26 maart 2018

02u30 0 Brussel De verbreding van de Brusselse ring stuit op verzet. In Jette zouden er liefst 14 rijstroken komen in plaats van de huidige acht. Zowat 700 mensen kwamen gisteren onder leiding van het Jetse schepencollege samen om te protesteren tegen de plannen én te pleiten voor een uitbreiding van hun Laarbeekbos. Het schepencollege is zelfs bereid om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Volgens de plannen, die al groen licht kregen van de Vlaamse regering, worden vanaf 2019 de acht huidige rijstroken opgetrokken naar 14 op de Ring in Jette. Die moeten tussen de knooppunten Groot-Bijgaarden en Zaventem het doorgaand van het lokaal verkeer afscheiden. De ingreep zou volgens een studie van de Brusselse regering 54.000 extra voertuigen aanzuigen naar dit traject rond Brussel.





Lord of the Rings

De plannen stuiten op verzet bij de Jetse politiekers, die gisteren verkleed als personages uit de film-trilogie 'The Lord of the Rings' naar de manifestatie kwamen. Daarmee wilden ze de aantrekkingskracht die de ring op sommige beleidsmakers schijnt uit te oefenen in de verf zetten. De zowat 700 betogers vrezen dat de verbreding de druk op de groene zones naast de Ring, waar ook het Laarbeekbos deel van uitmaakt, zal verhogen. Ook extra verkeer en de bijhorende luchtverontreiniging zien de buurtbewoners niet zitten. "10 jaar werken en 1,2 miljard euro om nadien gewoon opnieuw met zijn allen in de file te staan. Ik denk dat er betere manieren zijn om geld op te doen. In Jette kiezen we voor de mobiliteit van de toekomst en niet voor die van het verleden", verklaart schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef (Groen).





Aanzuigeffect

Ook collega's uit de naburige gemeenten waren van de partij. "Al dat geld voor meer autowegen en amper 80 miljoen euro voor de fiets en 600 miljoen euro voor openbaar vervoer", zegt de Grimbergse schepen van Mobiliteit Eddie Boelens (Groen). "Op deze manier komen er nooit alternatieven voor de auto. Na enkele jaren zullen we op dubbel zoveel vakken in de file staan. Het aanzuigeffect zal Brussel en de Rand verder verstikken met nog meer fijn stof en nog meer stikstofdioxine. Wat met onze gezondheid en die van onze kinderen?"





Gerechtelijke stappen

De manifestatie verplaatste zich naar de autosnelweg aan de rand van het bos. Daar werd bekendgemaakt dat een stukje van de Ring zich op grondgebied van Jette bevindt. Dat betekent dat er voor de verbreding een stedenbouwkundige vergunning moet aangevraagd worden bij het Brussels gewest en dat de gemeente Jette ook een advies mag uitbrengen. Indien hun inspraak niet gerespecteerd wordt, is het Jetse schepencollege bereid gerechtelijke stappen te ondernemen en bij de Raad van State een verzoek tot nietigverklaring in te dienen.