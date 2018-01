"Medeleven Grimberghs komt te laat" SCHEPEN WEGGESTUURD TIJDENS HERDENKING OVERLEDEN VROUW SILKE VANDENBROECK FREYA DE COSTER

02u43 0 Foto Baert De buurtbewoners herdachten gisterochtend hun overleden buurvrouw Anitha. Brussel Schepen van Huisvesting Denis Grimberghs is gisteren weggestuurd tijdens de herdenking voor Anitha Umutoniwabo. De zwangere vrouw stierf vorig jaar tijdens een uitslaande brand in haar sociale woning. De buurt stelt de schepen mee verantwoordelijk voor haar dood. "Nooit heeft Grimberghs een vinger uitgestoken om de woningen brandveilig te maken. Hij hoeft geen medeleven te veinzen."

Exact een jaar geleden was het gisteren dat Anitha en haar ongeboren baby het leven lieten bij een zware brand in haar sociale woning in de Fernand Séverinstraat. Een elektrische kortsluiting lag aan de basis van de brand. Anitha's oudste zoon en dochter liepen zware brandwonden op en herstellen nog steeds in het ziekenhuis.





"Pure cinema"

De buren en vrienden van de familie kwamen gisterochtend samen om hun immer vrolijke buurvrouw te herdenken. Ook schepen van Huisvesting Denis Grimberghs kwam opdagen om zijn medeleven te betuigen. Maar hij werd door de woedende buurtbewoners meteen wandelen gestuurd. "De schepen heeft hier niets te zoeken", briest Naïma. Zij woont in een sociale woning van de Schaarbeekse Haard aan de overkant van de straat. "Zowel hij als de Schaarbeekse Haard hebben de dood van Anitha en haar ongeboren kind op hun geweten. Onze appartementen verkeren in een erbarmelijke staat. Maandenlang smeekten we Grimberghs en de Schaarbeekse Haard hier iets aan te doen, maar nooit gaven ze gehoor aan onze smeekbedes. Nu de pers aanwezig is en de verkiezingen eraan komen, laat Grimberghs plots wel zijn hoofd zien: pure cinema", aldus Naïma. ,





De schepen droop met hangende poten af. "Ik wilde geen ruzie veroorzaken, dus ben ik op vraag van de bewoners vertrokken", reageert hij. Toch ontkent de schepen dat hij niets onderneemt om hun leefsituatie te verbeteren. "Vorige maand organiseerden de huisvestingsmaatschappij en de gemeente een ontmoeting met de huurders. Daarin informeerden we hen over de geplande renovatiewerken. Die gaan begin 2018 van start, beginnende in het gebouw waar de brand uitbrak."





Nalatigheid

Maar die onderneming komt volgens buurtbewoners te laat. "De branddetectoren in de appartementen waren al sinds 2015 vervallen", verklaart bewoner Claude Archer, lid van Transparancia.be, een platform voor transparantie van de overheid. "Drie maanden voor het betreffende drama vroegen de huurders het brand- en elektriciteitscertificaat op bij de huisvestingsmaatschappij. Die antwoordde dat ze niet verplicht waren hierop in te gaan. Als gevolg van die nalatigheid werkte het brandalarm niet tijdens de tragische nacht waarin Anitha stierf."





Seydi Sag, voorzitter van de Schaarbeekse Haard ontkent die beschuldigingen staalhard. "Na de dood van Umutoniwabo controleerde onze ploeg de branddetectoren. Die waren allemaal perfect in orde." Toch opende het parket een onderzoek voor onvrijwillige doodslag. Dat onderzoek is afgerond en komt op 20 februari voor de rechtbank.