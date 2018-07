'Mama Leather' in beroep tegen veroordeling 10 juli 2018

02u25 0 Brussel De leidster van een grote Nigeriaanse prostitutiebende die vorige maand 14 jaar cel kreeg voor de uitbuiting van jonge, soms zelfs minderjarige, meisjes in het Brusselse Noordkwartier gaat in hoger beroep. Opvallend: ook de eigenaars van de woningen die ze verhuurden aan de bende gaan in beroep.

Pooister Esohe U.D. - beter bekend onder haar bijnaam Mama Leather - kon zich sinds de jaren 90 opwerken tot leidster van een van de grootste Nigeriaanse prostitutiebendes. Haar netwerk smokkelde slachtoffers op bestelling. Na een voodoo-ritueel in Nigeria kwamen meisjes over de Middellandse Zee via Italië in België terecht. Hier moesten ze zichzelf prostitueren om hun 'reiskosten' van minstens 35.000 euro terug te betalen. Ongehoorzame meisjes strafte ze door fysiek geweld of door geweld op hun familie. Hierbij ging de bende heel ver. Zo werd de moeder van een minderjarig slachtoffer dat wegliep in Nigeria vermoord. "We gaan in beroep tegen de schuld en - ondergeschikt - tegen de strafmaat", bevestigt haar advocaat Wouter Smet.





'Abnormaal profijt'

Behalve Mama Leahter gaat ook haar ex-vriend en bendelid Love A. in beroep. Hij kreeg 7 jaar en drie maanden cel. Drie woning-eigenaars die veroordeeld zijn voor pooierschap en wiens huizen gedeeltelijk verbeurdverklaard zijn, hopen in hoger beroep vrijspraak te krijgen. "De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat mijn cliënten 'abnormaal profijt' hebben gehaald uit de verhuur van vitrines aan Mama Leather. Dat komt neer op pooierschap", legt advocaat Bart Siffert uit.





"Wij betwisten dat 1.600 euro huur per maand 'abnormaal' veel is. In Schaarbeek betalen raamprostituees per shift van 6 uur 150 euro per persoon. Ze staan meestal met 2 of 3 achter het raam. De verhuurder strijkt dus algauw 1.200 euro per dag op. Is dat dan niet 'abnormaal veel'?"





De rechter sprak ook nog de verbeurdverklaring uit over de verhuurde benedenverdiepingen.





Verbeurdverklaring

Siffert hoopt dat de beroepsrechter de verbeurdverklaring laat vallen. "Want de eigenaars hebben nog een hypotheek af te betalen. Dat wordt financieel veel moeilijker zonder huurinkomsten uit die benedenverdieping." Door het hoger beroep staat de verbeurdverklaring voorlopig op pauze.





Wanneer de zaak behandeld wordt, is nog niet bekend.





(WHW)