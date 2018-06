"Mag het leukste zwempark blijven bestaan?" TIMO (11) PLEIT VOOR OCÉADE IN BRIEF AAN BURGEMEESTER FREYA DE COSTER

16 juni 2018

02u29 0 Brussel Pas 11 jaar is hij, maar denk vooral niet dat je Timo Baekelandt snel even opzij kan zetten. Hij trekt immers ten strijde tegen de sluiting van zijn favoriete waterpretpark Océade. En dat doet hij met een brief aan burgemeester Philippe Close en een petitie.

"Geachte meneer de burgemeester, wij willen niet dat Océade sluit. Kinderen willen ook plezier en er is geen ander zwembad in de buurt. Kan je er dus voor zorgen dat het leukste zwempark van Brussel kan blijven bestaan?" Met die woorden, gericht aan Brussels burgemeester Philippe Close, wil Timo uit Schaarbeek zijn favoriete zwembad redden. Want dat gaat op 30 september plat, om plaats te ruimen voor de vernieuwde Heizelvlakte van het NEO-project.





"Samen met mijn vrienden en familie ga ik vaak zwemmen in Océade", vertelt Timo. "Met al die glijbanen vervelen we ons nooit. Toen we hoorden dat het zwembad zou verdwijnen, waren mijn vrienden en ik helemaal niet blij." Maar Timo besloot dus om niet bij de pakken te blijven zitten. Hij greep pen en papier, lijstte de redenen op waarom Océade volgens hem moet blijven, en stuurde die brief naar de burgemeester. En om zijn woorden kracht bij te zetten, verzamelt hij ook zoveel mogelijk handtekeningen. "Samen met drie beste vrienden gaan we rond in onze school - de Heilige Familie in Schaarbeek - en bellen we aan bij de buren", vertelt hij. "De zus van een vriend volgt les in het Maria Boodschaplyceum in het centrum en zij vraagt de leerlingen daar om de petitie te tekenen." Timo trok ook het internet op met zijn petitie. "Daar heb ik al 56 handtekeningen verzameld", klinkt het trots. "Onze papieren versie zit voorlopig aan 350."





Sluiting uitgesteld

Het einde van Océade heeft intussen al meermaals ophef veroorzaakt. Twee jaar geleden werd aangekondigd dat het zwemparadijs in januari 2018 de deuren zou sluiten. Na onderhandelingen tussen de directie en de Stad Brussel werd die sluiting uitgesteld tot september van dit jaar, en daar lijkt nu niets meer aan te doen. "We gaan niet meer zo vaak zwemmen, want er zijn nog amper zwembaden in Brussel", zegt Timo teleurgesteld. "Het Neptunium-zwembad in Schaarbeek is dicht en binnenkort verdwijnt Océade dus ook - het enige waterpark met glijbanen, een golfbad en een verwarmd buitenbad. Dat vind ik erg jammer, want zwemmen is één van de leukste dingen om te doen."





Bij de start van de zomervakantie zal Timo naar het stadhuis in Brussel trekken. Daar zal hij samen met zijn drie beste vrienden de brief en de petitie overhandigen aan burgemeester Close. "Bang? Nee hoor. Ik vind het vooral spannend. En nu maar hopen dat het iets uithaalt." Burgemeester Close laat weten dat hij de brief afwacht.