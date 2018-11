“Maatregelen moeten ervoor zorgen dat de situatie weer leefbaar wordt” Bussen van De Lijn vanaf vrijdag opnieuw in het Noordstation Jasmijn Van Raemdonck

29 november 2018

17u45 0 Brussel De bussen van De Lijn keren na vier dagen dan toch terug naar het station Brussel-Noord. Dat werd beslist na overleg tussen De Lijn en het Brussels Gewest.

Beide partijen, die al enkele dagen rond de tafel zitten, hebben afspraken gemaakt over de netheid en veiligheid in het station. Die pijnpunten waren voor De Lijn de aanleiding geweest om de opstaphaltes van het Noordstation naar het Rogierplein te verplaatsen. “De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat de situatie weer leefbaar wordt”, vertelt directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot.

Niet alleen De Lijn maar ook Rudi Vervoort (PS) is tevreden met het akkoord. De minister-president wijst met een verwijtende vinger naar staatssecretaris Theo Francken (NV-A) die volgens hem het probleem van migranten rond het station onderhoudt. “Als we de administraties hun werk hadden laten doen, was het al lang geregeld en hadden we dit slechte theaterstuk vermeden”, aldus Vervoort.

Veiligheid

De Lijn heeft er alle vertrouwen in dat de zaak niet meer opnieuw uit de hand zal lopen. “Op het terrein zijn die eerste maatregelen al zichtbaar”, stelt Kesteloot vast. Dat het station een grote kuisbeurt kreeg, was maandag al duidelijk. Toen was een aanzienlijke groep onderhoudspersoneel al bezig met het opknappen van de overdekte perrons. “Ook de politiepatrouilles waren deze week al sterker aanwezig in en rond het station”, aldus Kesteloot.

Om de veiligheid te verhogen werd een akkoord gesloten over verschillende concrete maatregelen. Een daarvan is dat er meer verlichting zal geplaatst worden in de donkere hoeken. “Het lijkt misschien een detail maar dat is het zeker niet”, vertelt Kesteloot. “Het zal bijdragen tot een groter veiligheidsgevoel in de overdekte terminus”. Om de veiligheid effectief te garanderen zal de Brusselse politie de hele dag patrouilleren in en rond het station. Zij moeten er onder meer voor zorgen dat de drugproblematiek wordt aangepakt.

Netheid

Om toe te zien op de netheid in het station werd beslist om extra vuilnisbakken en een grote container voor het afval na de voedselbedeling te voorzien. “We hebben ook afgesproken dat de poetsdiensten het station vaker én grondiger zullen schoonmaken”, aldus Kesteloot. Niet alleen in de week maar ook in het weekend zal hierop worden toegezien. Wildplassen, wat voordien herhaaldelijk gebeurde tegen de muren onder het station, moet worden teruggedrongen door de installatie van urinoirs.

Het Brussels gewest en De Lijn zullen samen de situatie opvolgen en blijven overleggen. “We hebben ook beslist om een permanente werkgroep op te richten die moet controleren of de maatregelen effectief in de praktijk worden omgezet”, legt Kesteloot uit. Hoewel de bussen vrijdag weer vanuit het Noordstation vertrekken, blijft het op de heropening van het loket van De Lijn nog wachten tot maandag.