‘Let’s meet a Jew' moet jongeren leren omgaan met vooroordelen Jasmijn Van Raemdonck

18 december 2018

16u20 0 Brussel In het Joods museum van België werd op dinsdag de Nederlandstalige workshop ‘Let’s meet a Jew’ gelanceerd voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs.

22 Leerlingen niet-confessionele zedenleer van het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs van het Atheneum Klein Brabant namen dinsdag deel aan de workshop ‘Let’s meet a Jew’. Die werd gelanceerd met steun van Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, die ook bij de workshop aanwezig was. De bedoeling is om jongeren kennis te laten maken met de Joodse cultuur maar vooral om de leerlingen bewust te maken van de vernietigende kracht van vooroordelen. Zo moet de workshop leerlingen leren omgaan met diversiteit in de klas en leren strijden tegen discriminatie.