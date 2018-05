"Laat je kat nu registreren" 28 mei 2018

02u39 0 Brussel 'Laat je kat niet verloren gaan, registreer ze'. Met die campagne hoopt het gewest kattenbaasjes aan te zetten om hun dieren te laten registreren en steriliseren.

Dat is sinds dit jaar verplicht, maar heel wat eigenaars volgen de nieuwe regels nog niet. Zo zijn in totaal nog maar 3.000 katten geregistreerd, terwijl er in Brussel 160.000 rondlopen. "Eigenaars denken vaak dat een ID-chip en sterilisatie het gedrag en de gezondheid van hun kat schaadt, maar net het tegenovergestelde is waar", zegt Fabrizio Follacchio van dierenasiel Help Animals. "Via registratie vinden we sneller vermiste dieren terug en dankzij de sterilisatie lopen ze minder kans op ziektes."





Wie vanaf juli zijn katten nog niet geïdentificeerd en gesteriliseerd heeft, riskeert een administratieve of gerechtelijke boete.





(DCFS)