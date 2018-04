"Kom niet met wagen naar Brussel" GEWEST BEREIDT ZICH VOOR OP SLUITING LEOPOLD II-TUNNEL FREYA DE COSTER

21 april 2018

02u48 0 Brussel Op 1 mei wordt het startschot gegeven voor de werken aan de Leopold II-tunnel. Het gewest heeft een heleboel maatregelen klaar om de verkeershinder te beperken. "Maar we raden aan Brussel met de auto te vermijden", aldus minister Pascal Smet.

Dat de Leopold II-tunnel aan het eind van zijn Latijn is, hoeft niet meer gezegd. Drie jaar lang wordt de doorgang van de Ring naar Brussel onder handen genomen. Aanvankelijk sluit de tunnel enkel op weekdagen van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends, maar in juli en augustus sluit de tunnel volledig. "We hadden geen keuze", zegt minister Smet. "Hinder kunnen we niet vermijden, daarom raden we aan om zoveel mogelijk voor het openbaar vervoer en de fiets te kiezen."





Openbaar vervoer

Normaal gezien wordt de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de zomer verlaagd, maar door de sluiting van de tunnel breiden zowel de NMBS, De Lijn als de MIVB hun aanbod uit. "De lijnen Dendermonde-Brussel-Aalst, Zottegem-Brussel-Dendermonde en Aalst-Schuman-Merode-Vilvoorde rijden op hun maximale capaciteit. Ook de frequentie van de MIVB-lijnen 13, 14, 20, 49 en 87 en tramlijnen 19, 51 en 82 worden opgetrokken. Concreet rijden zo 15 bussen per uur de stad via deze doorgang in en uit. En ook buslijnen 214 en 355 van De Lijn rijden vaker uit."





Fietspad

Wie toch met de auto komt, zal via de A12 en de Industrielaan Brussel kunnen binnenrijden. In de omgekeerde richting is ook de Ninoofsesteenweg een optie. "We besloten ook de Keizer Karellaan niet te sluiten, maar een baanvak in elke richting te behouden. Het overige baanvak wordt voorbehouden voor bussen, taxi's en de hulpdiensten. Uitzonderlijk mogen ook motoren gebruik maken van deze laan. Tot slot komt er een fietspad, waar fietsers in beide richting de stad in en uit kunnen rijden."





Eenrichtingsverkeer

Zowel het plein van de Basiliek als het Sainctecletteplein worden omgevormd tot een rotonde. Verkeer zal er alleen volgens de klok kunnen rijden, waarmee de minister opnieuw eenrichtingsverkeer invoert. Nochtans kwam daartegen de voorbije maanden erg veel tegenstand. Toch houdt de minister voet bij stuk. "Zo verhinderen we dat auto's via de Basiliek de wijk inrijden en zo de doorstroom blokkeren." Het gewest bekijkt of op parking C een kiss-and-ridezone ingevoerd kan worden. Als het nodig blijkt, opteert het gewest een shuttlebus in te voeren. Lang heerste ook speculatie dat een carpoolstrook ingevoerd zou worden, maar de minister ontkent die bewering. "Dat zou enkel maar de bussen hinderen en het openbaar transport opstoppen."