"Klassieke campagnes borstkanker werken niet" MOLENBEEKSE WIL MET 'TALK&WALK PINK' TABOE DOORBREKEN FREYA DE COSTER

28 april 2018

02u30 0 Brussel De Molenbeekse Khadija Chentouf organiseert een sensibiliseringsactie tegen borstkanker in Molenbeek. Ze overwon zelf de ziekte, maar was verbaasd hoe weinig lotgenoten met hun verhaal naar buiten komen. Met Talk&Walk Pink wil ze het probleem bespreekbaar maken.

Khadija kreeg drie jaar geleden het harde verdikt van de dokter. Nadat ze een groeiend moedervlekje had ontdekt, liet ze een mammografie afnemen. Ze had borstkanker en zat al in het derde stadium. "Als je bedenkt dat stadium vier de laatste fase is, komt zo'n nieuws hard aan", getuigt Khadija. "Mijn zoon was dertien, hij geloofde me eerst niet toen ik hem het nieuws vertelde." Voor Khadija volgde een zware periode van operaties, chemo- en radiotherapie. Een jaar lang lag ze aan haar bed gekluisterd, maar wist uiteindelijk de ziekte te overwinnen.





Drie vrienden verloren

Toen al kiemde bij Khadija het idee om vrouwen bewust te maken van de gevaren van de ziekte. Maar de behandeling liet geen drukke agenda toe. Tot ze onlangs op amper één week tijd drie vrienden verloor aan kanker. "Die shock schudde me wakker. Vooral bij die ene vriendin merkte ik hoe haar schroom over haar ziekte haar genezing in de weg stond. Het viel me op hoe vrouwen, en dan vooral vrouwen met een migratieachtergrond, amper over de ziekte durven te praten. Ze weigeren naar de dokter te stappen, ook al zijn de symptomen duidelijk aanwezig. Hun borsten laten testen met een mammografie is al helemaal uit den boze. En zelfs als ik een gratis folder uitdeel, wil amper iemand die aanpakken." Het deed Khadija beseffen dat de traditionele sensibiliseringscampagnes weinig bot vangen en anders aangepakt moeten worden.





Familiemarkt en benefiet

"Hoe gaat een campagne traditioneel in zijn werk? De organisatie nodigt een spreker van de kankerstichting uit, die een seminarie geeft en daarmee is de kous af. Pas op, een seminarie is niet per se slecht, maar het verandert niets aan de angstige mentaliteit. Want eenmaal het seminarie afgelopen is, wordt het onderwerp opnieuw doodgezwegen." Daarom organiseert Khadija samen met de organisatie Talk&Walk Pink de komende twee weekends een familiemarkt en een benefietavond. Dankzij de actiedagen wil Khadija op een gemoedelijke manier alle info over borstkanker overbrengen en de angst voor de ziekte wegnemen. "Deze zondag organiseren we een markt in het Marie-Josépark in Molenbeek, voor de hele familie. Want niet enkel de vrouwelijke slachtoffers lijden onder de ziekte. Ook moeders, vaders, zonen en dochters worden getroffen. Op 5 mei houden we vervolgens een benefietavond met optredens van verschillende artiesten. Ditmaal wel lady's only. De opbrengst gaat naar Talk&Walk Pink, om het project rond sensibilisering voort te zetten."