"Kiekeboe verdient mooi plekje" BETERE TOEKOMST LONKT VOOR VERKOMMERD AMERIKAANS THEATER FREYA DE COSTER

Het 'familieportret' van de Kiekeboes in Laken hangt er vervallen bij. Brussel Wie langs het Amerikaans theater rijdt, ziet nog weinig van de vroegere schoonheid van toen de VRT in het gebouw huisde. Zowel het leegstaande pand, als de aangebrachte Kiekeboemuur staan al jaren te verkommeren. Brussels schepen Els Ampe en minister Jan Jambon, bevoegd voor het theater, beloven actie te ondernemen.

Afgebladderde verf en pleisterwerk dat loskomt. De Kiekeboemuur, aangebracht op de gevel van het Amerikaanse theater, verkeert in erbarmelijke staat. Het was striptekenaar Merho zelf die de vinger op de wonde legde tijdens een radio-interview. "Ik wist dat de muur stilaan aan het afbrokkelen was, maar het wordt steeds erger. Als het zo doorgaat, valt er niets meer te redden", klonk het weemoedig.





Baert Marc Op verschillende plekken begint de verf af te bladderen.

Helpen met renovatie

Brusselse schepen Els Ampe nam na de klaagzang contact op met Merho en minister Jam Jambon. Als minister belast met de Regie der Gebouwen, die eigenaar is van het Amerikaans theater, is hij immers verantwoordelijk. "Kiekeboe verdient een mooi plekje én een goed onderhouden tekening. De stad Brussel wil dus maar al te graag helpen met de renovatie van de stripmuur. Samen met minister Jambon zoeken we een oplossing, want het Nederlandstalig beeldverhaal is een grote meerwaarde voor de hoofdstad", aldus Ampe. "Binnenkort zitten we samen om te kijken hoe we de muur zullen oplappen."





Bod van stad

Toch begrijpt Merho niet hoe het zover is kunnen komen en waarom er geen eerdere renovatiewerken werden uitgevoerd. De stripmuur werd in 2009 aangebracht op de voormalige studio's van de VRT. Maar sinds de omroep het gebouw in 2012 verliet, raakte het pand in verval. Al jaren staat het te verkommeren. Zolang er geen akkoord wordt afgesloten over een nieuwe huurder, blijven renovatiewerken uit. "Drie jaar geleden deed de stad nochtans al een bod, met als doel er een cultureel project op te starten", zegt Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Philippe Close. "Maar we kregen steeds een nee. We hopen dat deze discussie opnieuw een deur opent."





Emotionele waarde

Al lijkt dat ijdele hoop, want de federale overheid, die het gebouw momenteel in handen heeft, ziet het gebouw liever naar Vlaanderen gaan. "Met de geschiedenis van de VRT in het achterhoofd, heeft het Amerikaans theater volgens ons meer emotionele waarde voor Vlaanderen dan voor Brussel", zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jan Jambon. "We onderhandelen op dit moment met het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz over een erfpachtovereenkomst, die nu in de laatste fase zit" Het kabinet van Gatz zou het Amerikaans theater uiteindelijk graag door de AB laten uitbaten. Het theater zou dan omgetoverd worden tot een cultuurhuis, met plaats voor optredens en repetitieruimtes. Zodra die gesprekken zijn afgerond, zullen er ook plannen opgemaakt worden voor het onderhoud van het pand en kunnen de renovatiewerken beginnen.