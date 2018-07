"Je bleef zaaien en ploegen tot bittere eind" KERK TE KLEIN VOOR AFSCHEID GELIEFDE LAATSTE BRUSSELSE BOER FREYA DE COSTER

20 juli 2018

02u41 0 Brussel Wat Jeanne Vanden Broeck vreesde, kwam ook uit. De Sint-Ceciliakerk in Ganshoren was te klein voor de afscheidsplechtigheid van haar man Theodoor 'Theo' Hoogstijns, beter bekend als de 'Laatste boer van Brussel'.

Het plotse overlijden van Theo kwam bij familie en vrienden hard aan. De boer was opgenomen in het UZ Brussel voor een kleine ingreep, maar overleed op 11 juli, vermoedelijk aan een hartstilstand. Zo'n 200 gegadigden kwamen gisterochtend samen om een laatste groet te brengen aan de bekendste boer van Brussel. Stoelen waren er te weinig, en tot buiten volgden mensen de plechtigheid mee. "Een plots overlijden, doet altijd veel verdriet", sprak de pastoor de menigte toe. "Theo en Jeanne kenden zelf een groot verlies, toen hun zoon Patrick overleed. Dat het ons troost mag zijn dat Theo nu opgewacht wordt door Patrick."





Op het doodsprentje van Theo prijkt een foto van de trotse boer op zijn tractor, samen met zijn kleinzoon die nog maar enkele jaren oud is. De familie koos de foto zonder twijfelen, omdat het Theo perfect portretteert. "We waren amper drie jaar oud, of Pepe nam ons mee op de tractor, het veld op", zeggen dochter Sonia en kleindochter Emma. "Hij leerde ons rijden met de tractor, ploegen en zaaien. Dat plezier samen met hem op het veld, zullen we nooit vergeten."





Harde werker

Ook vrienden en buren van Theo kwamen afscheid nemen. "Theo was nog een echte boer", zegt vroegere buurman Willy. "Rechtuit en bruusk, duidelijk de mentaliteit van een harde werker. Onze kinderen zaten samen op school en zo kenden we elkaar goed. Maar je zag Theo ook overal opduiken in Ganshoren en Berchem, op zijn tractor of met zijn paarden. En elke ochtend kwam Jeanne de koeienmelk bij ons ronddragen. Ze waren bekende gezichten, waarop je altijd kon rekenen."





Nog tot zijn dood bleef Theo hardnekkig op zijn veld werken. Nooit had de man een dag vakantie en zelfs de voorbije lente zaaide hij zijn gewassen, al zal hij die nooit meer oogsten. "Ik hoorde ooit dat een bouwpromotor veel geld wilde neerleggen voor Theo's weides en velden", zegt een andere buurman. "Zijn intentie was om de gronden te verkavelen, maar Theo weigerde resoluut. Niemand kwam aan zijn velden, voor geen goud in de wereld zou hij ze verkopen."





Theo was een van de laatste boeren die op klassieke wijze landbouw uitoefende in het Brusselse gewest. Nu zijn er nog slechts acht klassieke vee- en landbouwboeren over. Theo overleed op 81-jarige leeftijd. Hij werd na de ceremonie gecremeerd en zijn urne werd op de begraafplaats van Ganshoren geplaatst.