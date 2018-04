'Inbreker' rijdt rond met cannabis op zak 20 april 2018

Een twintiger uit Anderlecht is veroordeeld tot een geldboete van 160 euro voor het bezit van cannabis. Een patrouille merkte een traag rijdende BMW op in een wijk aan de rand van Dilbeek die bekend stond om de vele inbraken die er gepleegd werden. In de veronderstelling dat het om een dergelijke inbreker ging hielden ze de man tegen. Al snel bleek dat de man geen inbraak wilde plegen, maar gewoon rustig een jointje wilde roken. De cannabisgeur in de wagen was immers nauwelijks te harden. Onder de zetel vonden de agenten een zakje met 3,2 gram cannabis in. "Voor eigen gebruik", oordeelde de rechter en he parket waardoor hij met een boete wegkwam. (WHW)