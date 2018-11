“Ik sta hier te wachten in de regen en in de kou” Reizigers ontevreden over beslissing van De Lijn Jasmijn Van Raemdonck

26 november 2018

17u20 0 Brussel Na verschillende waarschuwingen voegt vervoersmaatschappij De Lijn maandag de daad bij het woord. Reizigers kunnen voortaan niet meer opstappen aan het Noordstation en worden doorverwezen naar de halte aan het Rogierplein. De Lijn kan bij zijn reizigers op weinig begrip rekenen.

Na verschillende waarschuwingen verplaatst De Lijn haar opstaphalte van het Noordstation naar het Rogierplein. Aanleiding was de onhoudbare situatie in het station waar migranten en daklozen al enkele jaren onderdak zoeken. De vervoersmaatschappij klaagt over onveiligheid en overlast in en rond het station en besloot er daarom weg te trekken.

“Ik neem al drie jaar de bus aan het Noordstation en heb nooit problemen gehad”, zegt Yousra Mokadem die aan het Rogierplein op haar bus wacht. Als zij kon kiezen, zou de bushalte meteen weer naar het station verplaatst worden. “Ik sta hier te wachten in de regen en in de kou”, klaagt ze. “In het Noordstation is de bushalte tenminste overdekt”. Ook Simon P. kan zich niet vinden in de maatregelen van De Lijn. “Het is belachelijk dat De Lijn de bushalte naar het Rogierplein verplaatst”. “Mensen die hulp zouden moeten krijgen worden ongevraagd de speelbal in deze situatie.”

‘Situatie is onhoudbaar’

Niet alleen de reizigers maar ook buschauffeurs zijn ontevreden. Zij pauzeren met hun bussen in het midden van de Vooruitgangsstraat op de busbaan. “In het station konden we eten en drinken halen of eens naar het toilet gaan. Bovendien staan we hier op straat echt in de weg”, vertelt een chauffeur van De Lijn die anoniem wenst te blijven. “Deze situatie is onhoudbaar, zowel voor de reizigers als voor ons”, vindt hij. Toch hebben de chauffeurs volgens hem geen keuze: “Wij moeten onze orders opvolgen”.

Een halve kilometer verderop, aan het station van Brussel Noord zelf, staan mensen van De Lijn die de reizigers doorverwijzen naar de halte aan het Rogierplein. Verder is het rond de bushaltes onder het station opvallend rustig. Niet alleen zijn er minder pendelaars en bussen, ook de migranten en daklozen zijn veel minder talrijk. Wel aanwezig is een heleboel onderhoudspersoneel die het station en de omgeving een grondige opkuisbeurt geeft.