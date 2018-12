“Ik schilder je muur, jij gaat voor mij winkelen” Buurtpensioen brengt helpers en hulpbehoevenden samen Jasmijn Van Raemdonck

04 december 2018

17u52 0 Brussel ‘Helpen en geholpen worden’ is het motto van het platform ‘buurtpensioen’. Met dit systeem kunnen mensen makkelijk hulp aanbieden in ruil voor punten waarmee ze zelf ook hulp kunnen vragen. “Ik schilder jouw muur, jij gaat voor mij naar de bakker”.

Het buurtpensioen speelt in op een groeiende nood van buurtbewoners om elkaar te helpen. “Het is een laagdrempelige manier voor mensen om hulp te vragen en hulp aan te bieden”, legt Conny Roekens, verantwoordelijke van het Dienstencentrum ADO Icarus in Neder-Over-Heembeek uit. Het centrum, gedragen door buurtvrijwilligers, verzamelt mensen die hun handen uit de mouwen willen steken en brengt ze in contact met anderen die hulp kunnen gebruiken.

Sonja Timmermans, vrijwilliger in het dienstencentrum, vergelijkt het systeem met pensioensparen. “Het is eigenlijk een spaarsysteem waarbij je geen geld maar tijd spaart”, legt ze uit. Tijd kan je verzamelen door iets voor iemand anders te doen, bijvoorbeeld de rolluik gaan optrekken bij oudere mensen of eens bellen naar iemand die zich eenzaam voelt. Wanneer iemand zijn buur een handje toesteekt, wordt de tijd die daaraan besteed is genoteerd. Later kunnen de helpers deze uren inzetten wanneer hij zelf nood hebben aan hulp. “Het is een investering om de garantie op zorg voor de oude dag op te bouwen”, stelt Sonja.

Ook jonge mensen

In heel Brussel worden via verschillende dienstcentra ongeveer 600 mensen bereikt met het buurtpensioen. De focus ligt vooral op ouderen en mensen met een beperking maar die groep moet in de toekomst sterk worden uitgebreid. “Door de digitalisering van het systeem willen wij ook jonge mensen aanspreken. Zij kunnen niet alleen hulp aanbieden, maar ook zelf gebruiken”, legt Conny uit. “Jonge mensen kunnen bijvoorbeeld boodschappen doen in ruil voor een babysit”.

Om meer jongeren te bereiken, bundelt het buurtpensioen zijn krachten met de Solidarity app. “Wij kunnen allebei van elkaar leren”, vindt Conny. “Wij kunnen aan hen tonen dat het goed is om andere mensen te helpen en zij kunnen ons digitale kennis bijbrengen”. Met de applicatie, die in 2019 zou moeten klaar zijn, wil het buurtpensioen “meer buurttalenten aanspreken”.

Letterlijk tijd sparen

Tom Voncken is momenteel al vijf jaar buurtpensioenchauffeur en brengt buren naar het ziekenhuis. “Ik schrijf al mijn uren en kilometers op”, legt Tom uit. “Het doet mij sowieso veel plezier om mensen te kunnen helpen. Maar het is ook mooi meegenomen dat ik letterlijk tijd kan sparen voor als ik later zelf in de problemen zit”.

Het platform wordt momenteel volledig gedragen door vrijwilligers. “Daardoor spaart de overheid veel geld uit aan zorgverlening”, stelt Conny. “Wij vragen alleen subsidies om onze coördinatie draaiende te kunnen houden”. De Brusselse regering heeft alvast beslist om het buurtpensioen verder uit te bouwen en te digitaliseren.