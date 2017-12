'Homeless webshop' voor daklozen gelanceerd 02u51 1

De organisatie Solidarité Grands Froids heeft zopas een webshop gelanceerd om Brusselse daklozen te steunen. Op de site kan je spullen of diensten kopen voor de meer dan 5.500 mensen die op straat leven. Een kop koffie voor 2 euro, een doktersbezoek voor 25 euro of een overnachting voor een week voor 150 euro. Dat zijn de aanbiedingen die mensen kunnen kopen op de Homeless Webshop. Elke virtuele aankoop gaat integraal naar de vzw. "In deze koude periode rekenen we op de hulp van anderen", zegt Cynthia Simpson van de vzw. Net als de daklozen zelf, heeft de webshop geen vast adres, maar wordt die ondergebracht op andere websites zoals Het Laatste Nieuws en Touring. Wie iets wil schenken of kopen, kan op de facebookpagina van Solidarité Grands Froids de websites opzoeken waar de shop op dat moment beschikbaar is. (DCFS)