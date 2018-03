"Hij weet hoe zijn moeder gestorven is" SABRINA (24) LIET 1-JARIG ZOONTJE ACHTER BIJ TERREURAANSLAG FREYA DE COSTER

23 maart 2018

02u41 0 Brussel Op de reclameborden in het metrostation staan nog tot maandag de namen van de 16 slachtoffers die twee jaar geleden het leven lieten in Maalbeek. Ook de naam van Sabrina Fazal, die ervan droomde verpleegster te worden, prijkt in witte letters op de bloedrode achtergrond. Haar zus Sarah (21) legde gisteren in de mistroostige regen een witte roos voor haar zus neer. "Ik treur nog het meest om haar zoontje Heyden. Hij zal zijn moeder nooit leren kennen."

Dagenlang wachtten Sarah en haar familie, Sabrina's vriend Jonathan en hun toen 1,5-jarig zoontje Heyden op nieuws van de jonge moeder. De 24-jarige studente verpleegkunde uit Ottignies was op 22 maart 2016 onderweg naar de Hogeschool Gallilée in hartje Brussel. De busrit had ze al achter de rug, de laatste kilometers legde ze, zoals altijd, af met de metro. Maar nooit kwam Sabrina op haar bestemming aan.





"Soms vergeet ik dat Sabrina al twee jaar niet meer bij ons is", zegt Sarah Fazal bedroefd. Samen met haar klasgenoten legde ze gisteren een witte roos neer aan het herdenkingsmonument op het Schumanplein. "Voor mij lijkt het pas gisteren dat we nog samen aan tafel zaten te lachen. We hadden een ijzersterke band. Als grote zus was ze mijn ultieme voorbeeld."





Pas na vijf lange dagen kreeg de familie van Sabrina het officiële nieuws: de vrouw had de aanslag niet overleefd. De wereld van Sarah, alsook die van Sabrina's vriend Jonathan Selemani stortte in. "Ik kwam thuis van school toen ik hoorde dat ze vermist werd", zegt Sarah. "De hoop dat ze nog leefde bleef bestaan, het nieuws kwam dan ook hard aan."





Moederloos

Sabrina had een hele toekomst voor zich, maar plots hield het op. "Het meest treur ik nog om Sabrina's zoontje Heyden", zegt Sarah. "Hij blijft moederloos achter. Zij en Jonathan hadden net trouwplannen gemaakt. Maar in een klap werden al haar dromen weggevaagd." Vrienden van Sabrina beschrijven de jonge vrouw als een opgewekt, goedlachs meisje. Vooral haar Congolese gerechten, die ze dikwijls voor haar vrienden bereidde, vielen erg in de smaak. Sarah betreurt dat Heyden zijn moeder nooit op deze manier zal leren kennen. "Samen met Jonathan ontfermen we ons over hem. Hij beseft goed wat er gebeurd is. We hebben hem rustig uitgelegd hoe zijn moeder is gestorven, al lieten we de gruwelijke details achterwege. Het is belangrijk dat hij de waarheid kent, ook al is hij nog zo jong."





Niet vergeten

Sarah en haar familie vinden rust in de herdenkingsmomenten. "Ze betekenen veel voor ons. Zo toont de wereld dat ze Sabrina nog niet vergeten zijn", besluit ze.