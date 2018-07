"Hij hield van zijn stad, zijn zaak en zijn cliënten" JOSÉ BULTOT, DE BURGEMEESTERKAPPER, OP 80-JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN SILKE VANDENBROECK

27 juli 2018

02u41 0 Brussel José Bultot, kapper van de Brusselse burgemeesters, is niet meer. De man overleed afgelopen weekend op 80-jarige leeftijd. Bultot werd in maart nog geëerd door de burgemeester vanwege zijn 60-jarige kappersbestaan.

"Mijn vader is in de nacht van de nationale feestdag, afgelopen zaterdag, overleden", zegt de 50-jarige Olivier Bultot. "Op 19 juli moest hij naar het ziekenhuis voor een hartoperatie, maar jammer genoeg waren er complicaties. Zaterdag ging het erg slecht met hem. De dokters hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar het mocht niet meer baten", zucht Olivier. "Hij was gelukkig wel omringd door familie, hij is dus niet alleen gestorven."





Bultot was een monument in Brussel. Bijna 60 jaar lang werkte hij er als kapper. "Hij is op 16-jarige leeftijd vertrokken uit zijn geboortedorp Anhée in Namen en kwam in Brussel terecht. Daar is hij aan zijn kappersopleiding begonnen. Via zijn baas kwam hij in contact met belangrijke politieke figuren in Brussel. Maar het is eerder toevallig dat ze ook bij hem langskwamen om hun haar te laten knippen. Zijn kapperszaak in de Steenstraat is vlakbij de Grote Markt, dus ik vermoed dat het eerder uit praktische overwegingen was dat de burgemeesters daar hun coupe lieten bijknippen", legt Olivier uit. "Maar mijn vader had zeer veel respect voor zijn klanten en had ook een goede band met hen. Ik denk dat ze daarom bleven terugkomen."





Goede band met burgemeester

Olivier wil niet uitwijden over het feit of zijn vader al dan niet een favoriete burgemeester had. "Ik wil niet dat mensen jaloers zouden worden", grapt de man. "Maar ik weet dat hij een goede band had met burgemeester Close." Op het kabinet van de burgemeester klinkt het dat het overlijden van Bultot een groot verlies is voor de stad. "De burgemeester ging altijd naar Bultot, al had de kapper natuurlijk niet zoveel werk aan hem", zegt woordvoerster Maïté Van Rampelbergh. Bultot werd in maart nog door de burgemeeser geëerd vanwege zijn 60-jarige kappersbestaan.





"Mijn vader hield van zijn stad, zijn zaak en zijn cliënten", gaat Olivier verder. "Maar hij hield vooral ook van België. Tijdens het WK had hij zijn vitrine uitgedost met Belgische vlaggen. Hij was echt fier op de Rode Duivels. Ik denk dat hij het wel jammer vond dat hij nooit het haar heeft kunnen knippen van één van hen." Ook verschillende mediakanalen hadden de vitrine van Bultot ontdekt. "Hij straalde van geluk toen hij interviews mocht geven over zijn zaak. Elke avond vertelde hij mij tot in detail hoe hij op televisie was gekomen."





De begrafenis van de burgemeesterkapper vond gisteren plaats. "Hij is teruggekeerd naar zijn geboortedorp, dat wou hij graag", zegt Olivier. "Het was een mooie dienst. Al zijn vrienden waren daar om afscheid te nemen, dat is toch het belangrijkste."