“Het station ligt erbij als een stal” Buschauffeurs van De Lijn zien de situatie aan het Noordstation niet verbeteren Jasmijn Van Raemdonck

14 januari 2019

17u28 1 Brussel De situatie aan het Noordstation lijkt anderhalve maand na het akkoord tussen het Gewest en vervoersmaatschappij De Lijn nauwelijks op verbeterd. De Lijn benadrukt dat er vooruitgang geboekt is, maar bij de chauffeurs, die pauzeren onder het station, weerklinken minder positieve geluiden.

Uit protest tegen de overlast aan het Noordstation besloot De Lijn er op 23 november weg te trekken in afwachting van maatregelen van het Gewest om de situatie in het station weer leefbaar te maken. Het Brussels gewest en De Lijn bereikten na een week een akkoord over enkele acties om de netheid en de veiligheid in en rond het station aan te pakken. Daarop besliste de vervoersmaatschappij op 30 november haar bussen opnieuw te verplaatsen naar de ondergrondse perrons in het Noordstation.

“Een positieve evolutie”

Concreet werd in november beslist om meer politiepatrouilles op de been te brengen en om meer verlichting te voorzien in de donkere hoeken. Om de netheid te verbeteren, spraken beide partijen af om extra vuilnisbakken en een grote container te voorzien voor het afval na de voedselbedeling. Ook zouden de poetsdiensten vaker en grondiger schoonmaken en zouden urinoirs worden voorzien om wildplassen tegen te gaan. Een permanente werkgroep moet erop toezien dat de maatregelen in de praktijk worden toegepast.

De Lijn is positief over de veranderingen sinds eind november. “Er is een positieve evolutie aan de gang”, meldt de woordvoerster. “We weten dat er een paar pijnpunten blijven maar we doen er alles aan om die weg te werken.” De Lijn meldt ook nog dat ze in nauw contact staat met alle betrokken partijen om de situatie van dichtbij op te volgen.

Geen duurzame oplossing

De buschauffeurs van De Lijn, die elke dag pauzeren in het Noordstation, denken er ietwat anders over. Zij hebben de situatie er allesbehalve op zien vooruitgaan sinds hun terugkeer naar het Noordstation en klagen vooral over het gebrek aan netheid. Volgens hen wordt er nog steeds te weinig gepoetst in het station. “Ik heb ze al zien poetsen, maar dat gebeurt zeker niet dagelijks. Bovendien ligt het station er op het einde van de dag toch weer bij als een stal. Er staan een paar containers en ze hangen wel eens een vuilnisbakje op, maar die zitten meteen vol”, aldus een van de buschauffeurs. Ook zijn collega ziet weinig positieve evolutie. “Ik heb niks zien verbeteren. Hier wordt op de grond gegeten en gedronken en er wordt binnen gerookt. Als er dan niet elke dag wordt gepoetst, kan je geen verbetering verwachten”, vindt hij.

De chauffeurs vinden de vuiligheid in het station weliswaar geen reden om, zoals in november, opnieuw met hun bussen uit het station weg te trekken. “Wij kunnen hier naar het toilet gaan en eten kopen. Ik zit hier toch in mijn bus, dus zelf heb ik er niet veel last van”, vertelt de buschauffeur. Hij blijft het station de beste plek vinden om zijn pauze door te brengen. “De beste oplossing zou natuurlijk zijn dat we hier kunnen blijven staan maar dan wel in een schoongemaakte omgeving”.