"Het is niet allemaal kommer en kwel" VERFILMD KINDERBOEK LAAT EINDELIJK ANDERE KANT VAN MOLENBEEK ZIEN FREYA DE COSTER

05 april 2018

02u28 0 Brussel Het populaire kinderboek 'Rosie en Moussa' van schrijver Michael De Cock en illustratrice Judith Vanistendael over twee tienerjongeren die vriendschap en liefde leren kennen in Brussel, heeft zijn weg gevonden naar het grote scherm. Voor acteurs Imad Borji (13) en Savannah Vandendriessche (11) was het een heus avontuur.

De film begint met het jonge meisje Rosie, die met haar mama naar een appartementsblok in Molenbeek verhuist. Daar leert ze de Marokkaanse jongen Moussa kennen. Hij besluit Rosie op sleeptouw te nemen doorheen de Brusselse stad. Net zoals Imad bij Savannah deed, want terwijl de Gentse Savannah de jungle van Brussel helemaal niet kende, woont Imad zelf in de Molenbeekse wijk Ossegem. "Veel mensen zeggen een heleboel slechte dingen over Molenbeek. Dat er veel problemen zijn en dat het er vol zit met dieven. Maar dat is helemaal niet zo. Ik ben blij dat de film eindelijk eens een positief beeld van Molenbeek laat zien" zegt de jonge Imad.





Bemiddelaar

Het verhaal speelt zich voornamelijk in Beekkant af, een wijk waar vorig jaar nog een samenscholingsverbod gold. Imad geeft toe dat de jongeren uit de buurt weleens kattenkwaad kunnen uithalen. Maar als rasechte Molenbekenaar wierp de tiener zich tijdens de opnames op als bemiddelaar. "Een keer, toen ik niet moest acteren, belde de crew me op. Enkele jongeren waren de set met eieren aan het bekogelen. Ik bleek ze te kennen en zei hen op te houden. Daarna zijn ze meteen naar huis teruggekeerd."





"Ik kende Brussel wel, maar van Molenbeek had ik voor de opnames nog nooit gehoord", geeft Savannah toe. "Tijdens de film leerde ik de stad beter kennen. Toch zou ik er nooit kunnen wonen hoor, het is me iets te druk."





Ontdekt op school

Savannah heeft al ervaring als actrice, want ze speelde ooit een kleine rol als figurante. "Maar dit is mijn eerste grote rol. Mijn moeder speelde tien jaar geleden ook in een film van Dorothée Van Den Berghe. Acteren zit zeker in mijn bloed?" Tiener Imad zette daarentegen zijn eerste stappen in de filmwereld. "Dorotheé heeft me op school ontdekt, tijdens een street casting op de zaterdagles van de vzw Toekomstatelier Avenir. De dag erna belde ze me op en vroeg of ik naar een casting wilde komen. Ik heb er nog een zestal gedaan en kreeg toen de rol. Ik stond te springen van geluk", grijnst Imad. "Het leukste moment was de scène waarin ik me erg boos moest maken", herinnert Savannah. "Maar spelen dat ik verliefd was, dat was het allermoeilijkste." "Ja", bevestigt ook Imad. "Want ik was helemaal niet verliefd."





Imad hoopt dat de film eindelijk komaf maakt met het berucht imago van Molenbeek. "Mijn eigen buurt Ossegem blijft mijn meest favoriete plek in Brussel", zegt Imad trots. Wat er dan nog zo goed is aan Molenbeek? "Aha, dan moet je de film maar gaan zien."





De film loopt nu in de bioscoop.