"Handelskaai werd nodeloos onveilig" BUREN INTERPELLEREN GEMEENTERAAD OVER DOORSTEEK VOETGANGERSZONE FREYA DE COSTER

26 juni 2018

02u56 0 Brussel De doorsteek aan de Handelskaai blijft ophef veroorzaken, zo bleek ook gisteravond tijdens de gemeenteraad. Daar tekenden buurtbewoners present met protestborden én de nodige vragen. Volgens hen werd de voetgangerszone onnodig onveilig gemaakt, en gebeurde de ingreep illegaal.

Bordjes met het opschrift '1000/0': die brachten buurtbewoners van de Handelskaai gisteren mee naar de gemeenteraad. Een verwijzing naar het aantal verkeersdoden dat ze willen zien: nul. Ze zijn dan ook niet te spreken over de permanente doorsteek voor wagens, die de stad in februari dwars over de fiets- en wandelboulevard invoerde. "Met de verminking van het plein plaatst de stad het gemak van automobilisten boven de veiligheid van de eigen inwoners", aldus Lisbet Vandoorne. "De voormalige rotonde werd destijds via een wijkcontract omgevormd tot een plein en die herinrichting won zelfs een zilveren medaille in de categorie 'Stedenbouw en Mobiliteit'. Maar nu wordt deze doorsteek ingevoerd zonder inspraak van de buurt."





Volgens de bewoners maakt de doorsteek de voetgangerszone onnodig onveilig, en gebeurde de ingreep illegaal. "Pleinen en straten van wijkcontracten mogen de eerste vijftien jaar na de werken niet aangepast worden. Wat is uw argument om hiervan af te wijken?", stelde Vandoorne aan bevoegd schepen Els Ampe de vraag. Waarop Ampe antwoordde dat de doorsteek er kwam op vraag van andere buurtbewoners. De leden van het handelscomité van de Lakensestraat bevestigden inderdaad dat zij de doorsteek wel appreciëren, vooral met betrekking tot de bereikbaarheid van hun leveranciers. "Sinds de herinrichting van de kaai tot plein, was er veel meer verkeer op het IJzerplein, even verderop", aldus Ampe. "Auto's moesten tot het IJzerplein rijden om daar dan te keren. Dat bracht extra conflicten met zich mee voor fietsers én automobilisten. De doorsteek heeft de situatie aan het IJzerplein veiliger gemaakt."





Band door frustraties

De buurtbewoners beseffen evenwel dat er weinig kans is dat de doorsteek zal verdwijnen. Met hun actie van gisteravond wilden ze het stadsbestuur vooral laten zien dat ze de onveilige verkeerssituatie niet langer pikken. "Enkele weken geleden organiseerden we bij wijze van protest een reuzenpicknick", zegt Sara Maissin van burgercollectief 1000/0. "De opkomst was massaal. De bewoners vonden elkaar in hun frustraties rond de verkeerssituatie in Brussel. Je kinderen naar school brengen met de fiets is hier levensgevaarlijk, terwijl je in steden als Gent ziet dat een veilig fietsbeleid wél mogelijk is. Over een 'doodskaai' spreken, is zwaarwichtig - dat weten we wel. Maar het is een symbooldossier geworden voor een beter mobiliteitsbeleid in Brussel."





Ondertussen voert het Gewest een onderzoek naar de herinrichting van het Plein. Mogelijk komt het dossier nog voor de Raad van State.