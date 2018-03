"Handelskaai is doodskaai geworden" PERMANENTE DOORSTEEK ZET KWAAD BLOED BIJ BUURTBEWONERS FREYA DE COSTER

01 maart 2018

02u33 0 Brussel De doorsteek aan de Handelskaai voor auto's is permanent ingevoerd. "Onbegrijpelijk", vinden de buurtbewoners. Zij vervloeken de zopas geplaatste straatpaaltjes die wagens de mogelijkheid geven de voetgangersweg over te steken. "Moet er eerst een kind sterven voor het besef doordringt?"

Tijdens Winterpret leidden tijdelijke betonblokken het verkeer van de Hooikaai naar de Ieperlaan, dwars over de Handelskaai, om zo de buurt van de verkeersdrukte te ontlasten. Toen die enkele maanden later nog steeds de fiets- en wandelboulevard afsloten, lieten de buurtbewoners zich voor een eerste keer horen. Aanplakborden doopten de kaai om tot 'doodskaai'. Hoewel schepen van Mobiliteit Els Ampe intussen besliste de betonblokken weg te nemen, installeerde ze permanente paaltjes in de plaats "Typisch een Els Ampiaanse maatregel", zegt buurtbewoonster Hylke Gryseels kwaad. Samen met haar buren protesteert ze tegen de beslissing van Ampe. "Enkele jaren geleden werd de Handelskaai omgevormd tot een voetgangersplein, waardoor het eindelijk veilig vertoeven werd. Kinderen speelden op straat, ouderen rustten uit op de bankjes. Maar de vernieuwde situatie, waarbij de auto's toch mogen oversteken, brengt de fietsers en voetgangers onnodig in gevaar. Bovendien werd de buurt nooit op de hoogte gesteld. Plots stonden hier die paaltjes."





Illegaal?

De buurt krijgt ook steun van het Brussels Gewest. Minister van Mobiliteit Pascal Smet beweert dat de doorsteek illegaal is en dreigt juridische stappen te ondernemen. "De heraanleg van de Handelskaai maakte destijds deel uit van het wijkcontract", zegt woordvoerder Matthias Dobbels. "Als Ampe een autoweg wil doortrekken, moet ze eerst een aanvullend reglement indienen. Maar dat hebben we niet teruggevonden."





Ampe hekelt die bewering. "Ik ben geen juriste, maar de wegen in Brussel zijn een gemeentelijke bevoegdheid. De stad heeft beslissingsrecht over de aanleg van een autostraat." Volgens de schepen is de aanleg van het plein een ware klucht. "Er is helemaal geen sprake van een plein. Zo'n 50 meter verderop loopt de tram over de kaai en ook auto's steken er over. Dit is geen voetgangerslaan, maar een kruispunt. Dankzij de paaltjes worden fietsers nu ten minste gedwongen te stoppen en uit te kijken naar de tram."





Protestactie

De buurtbewoners reageren onthutst op de uitspraak. "Dit is de wereld op zijn kop. Als de Handelskaai toch zo onveilig is voor de zwakke weggebruikers, waarom doet Ampe er dan niets aan? In de plaats denkt ze alleen maar aan het gemak van de chauffeurs. Zo blijkt nog maar eens dat in Brussel auto koning is." De buurtbewoners organiseren zondag een bijeenkomst. Daar zullen ze bedenken hoe ze een protestactie kunnen organiseren.