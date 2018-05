'Google Maps van 17e eeuw' voor 600.000 euro geveild 28 mei 2018

Een uitzonderlijk goed bewaarde eerste uitgave van de Atlas Maior van de Nederlandse cartograaf Blaeu is zaterdag voor 600.000 euro onder de hamer gegaan bij veilinghuis Arenberg Auctions in Brussel. Het elfdelige werk, dat ook wel omschreven wordt als de 'Google Maps van de zeventiende eeuw', werd gekocht door een Belgische privéverzamelaar, zo deelt het Brusselse veilinghuis mee. Het bedrag waarvoor de atlas geveild werd, ligt ongeveer dubbel zo hoog als verwacht werd. Experts hadden de waarde van de atlas op 250.000 tot 350.000 euro geraamd. De Atlas Maior bevat uiterst gedetailleerde beschrijvingen van alle landen wereldwijd. Het werk werd tussen 1662 en 1665 in elf delen uitgegeven, bevat maar liefst 592 kaarten die allemaal met de hand werden ingekleurd en telt ruim 3.000 pagina's tekst met beschrijvingen van continenten, streken, landen en regio's.