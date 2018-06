'Gewelddadige' agent wellicht vrijgepleit in beroep 21 juni 2018

02u33 0 Brussel Een agent van de politiezone Brussel-West lijkt alsnog goed weg te komen nadat hij eerder een celstraf gekregen had voor het hardhandig aanpakken van een 14-jarige.

In eerste aanleg werd de agent veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel, nadat een 14-jarige jongen verklaard had dat hij op 11 januari 2013 in Sint-Jans-Molenbeek erg gewelddadig geslagen was door agenten van de politiezone Brussel-West. Volgens de burgerlijke partij werd de tiener zonder reden opgepakt nadat hij in de namiddag na school naar huis terugkeerde.





Maar volgens de agenten was de jongeman gezien met de verdachte van een diefstal, en sloeg hij op de vlucht toen hij de politie zag. Omdat hij zich verzette tegen zijn arrestatie, werd hij tegen een muur gezet en geboeid.





Vier agenten werden vrijgesproken, maar een vijfde ging volgens de rechter wel over de schreef. Maar het openbaar ministerie vraagt nu in beroep de vrijspraak. "De wetsdokter zag geen sporen van zwaar geweld", motiveerde de procureur-generaal die beslissing. Uitspraak op 21 september.





(WHW)