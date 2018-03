"Gemeente laat ons in de steek" 13 WONINGEN VERTONEN BARSTEN DOOR AANLEG ONDERGRONDSE PARKING SILKE VANDENBROECK & FREYA DE COSTER

23 maart 2018

02u34 0 Brussel Maar liefst 13 huizen in de Kerckxstraat zijn beschadigd door werken in de straat. Al twee jaar lang wordt er gewerkt aan een appartementsgebouw met ondergrondse parking in de Kerckxstraat. Hierdoor zijn er in 13 huizen barsten ontstaan en moest een woning verstevigd worden.

"De problemen zijn in 2013 begonnen," zucht Guillaume Vandenberghe, eigenaar van een beschadigde woning. "Deze omgeving is wat betreft de ondergrond zeer moerasachtig. Specialisten hadden al aan de gemeente gezegd dat het geen goed idee zou zijn om hier een ondergrondse parking te bouwen. De gemeente heeft dan een negatief advies gegeven, maar het Gewest besloot daar anders over. Daarop heeft de gemeente zich teruggetrokken en is het bouwbedrijf twee jaar geleden toch begonnen met water te pompen om de parking aan te leggen."





Niets sluit nog

Véronique Timmermans woont vlak naast het bouwbedrijf. Van de 13 woningen is het hare het meest beschadigd. "Je voelt het huis gewoon bewegen. Ik ben een tijdje echt bang geweest dat het zou instorten. Ze hebben het nu verstevigd, maar dat kan toch helemaal niet de bedoeling zijn", zegt de vrouw verontwaardigd. "Ik woon hier nu een jaar. In het begin kon ik mijn deuren en vensters nog sluiten, maar dat lukt nu dus niet meer. De problemen blijven maar aanslepen en er komen steeds nieuwe bij. Het is toch helemaal niet logisch dat het bouwbedrijf water blijft pompen terwijl ze weten dat we hier met zulke problemen zitten. Er is zelfs een familie uit dit gebouw vertrokken vanwege deze kwestie."





Viviane Teitelbaum, schepen van Stedenbouw, reageert dat ze het dossier op de voet opvolgt. "In februari en maart stuurden we ingenieurs naar de bouw. Zij concludeerden dat de werken geen schade kan toebrengen aan de openbare ruimte. Volgens hun vaststelling is het beter de werken zo snel mogelijk af te ronden, in plaats van stil te leggen. De huizen, dat is natuurlijk een ander verhaal." Teitelbaum zegt dat de gemeente niet kan tussenkomen, omdat de verantwoordelijkheid niet bij hen ligt. "De werf wordt beheerd door een privé-aannemer. Die staat in voor de herstellingen en eventuele schadevergoedingen van de beschadigde gebouwen."





Geen klachten meer

Pieter Hansen van Capital Construct, projectontwikkelaar en beheerder van de werf, zegt dat er van de beschuldigingen niets aan is. "Vanaf het begin hebben we voorgesteld om de scheuren en barstjes te herstellen. Het ging bovendien om één scheur, in het aangrenzende huis, dat al aanwezig was en verder is uitgebreid." Hansen benadrukt dat ook de rechter en Raad van State hem gelijk geven. Volgens Capital Construct zijn er de voorbije weken geen nieuwe klachten binnengekomen en klopt het niet dat er nieuwe schade is toegebracht.