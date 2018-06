"Geen hap tot badkamer aangepast is" ROLSTOELGEBRUIKER ZET KABINET FREMAULT AAN TOT SPOED MET HONGERSTAKING FREYA DE COSTER

13 juni 2018

02u26 0 Brussel Rolstoelgebruiker Jacques Petit (45) weigert al twee dagen te eten uit protest tegen de erbarmelijke staat van zijn badkamer. En opdat minister voor Huisvesting en Personen met een Handicap Céline Fremault dat ook zou weten, kampeert hij elke dag aan haar kabinet in Elsene.

Met een vertrokken gezicht drinkt Jacques een slok water, kwestie van - tevergeefs - de honger wat te stillen. Intussen weigert hij al twee dagen om ook maar een hap naar binnen te werken. Hij is in hongerstaking tot minister Céline Fremault en de Brusselse Huisvestingsmaatschappij zijn eisen inwilligen: "breng mijn woning in orde".





In september vestigde rolstoelgebruiker Jacques zich in een aangepaste sociale woning in het centrum van Brussel. Maar al sinds dag één moet hij het daar met een badkamer doen die in bedenkelijke staat verkeert. "De handgrepen van mijn toilet zijn al drie keer afgebroken", vertelt Jacques. "De huisvestingsmaatschappij heeft die telkens hersteld, maar dat is duidelijk niet voldoende. Ze blijven maar stukgaan." En dat heeft zo zijn gevolgen: vier keer kwam Jacques al ten val. De laatste keer lag hij 2,5 uur te kermen van de pijn, tot hij zich eindelijk weer in zijn rolstoel kon hijsen.





Gevaarlijk douchen

Ook douchen is riskant gebleken. De verwarmingsradiator werd verkeerd geplaatst, waardoor Jacques zich niet naast de douchestoel kan parkeren. "Ik moet me telkens van op een halve meter afstand op de douchestoel werpen", klinkt het. "Telkens trekt er dan een zware schok door mijn ruggengraat. Sinds ik in mijn nieuw appartement woon, neem ik elke dag veertig milligram morfine tegen de pijn."





Nochtans heeft Jacques de problemen al meermaals aangekaart. In december bracht de huisvestingsmaatschappij nog een bezoek aan het appartement, en werden de tekortkomingen vastgesteld. Maar zes maanden later is er van de beloofde herstellingswerken nog niets in huis gekomen. Daarom nam Jacques een advocaat in de arm, trok hij maandag naar het kabinet van bevoegd minister Frémault, en is hij in hongerstaking gegaan. "Ik parkeer me elke dag voor de deur en weiger te eten", zegt hij. "Tot de minister en de huisvestingsmaatschappij toegeven en samen met mij, de architect en de ondernemer rond de tafel gaan zitten. Pas zodra ze zwart op wit mijn eisen inwilligen en de datum voor de herstellingswerken bevestigen, zal ik weer eten."





Het kabinet van Fremault reageerde intussen al en belooft nog deze week een rondetafelgesprek te organiseren. Ook de huisvestingsmaatschappij schoot gisteren in actie. "We hebben vandaag (gisteren, red.) een datum vastgelegd voor de herstellingswerken", klinkt het. "Normaal gezien zal de badkamer op 25 juni vervangen worden." Maar intussen blijft Jacques wel in staking. "Zolang er niets op papier staat, verbijt ik de honger en volhard ik in mijn actie."





