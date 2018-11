“Geen ballen nodig om rustig te rijden” Sensibiliseringscampagne rond veiliger verkeer gelanceerd, ook horeca betrokken Freya De Coster

19 november 2018

17u00 0 Brussel ‘In Brussel rijd je niet zo fast als je food’. Met die slogan wil het Brusselse Gewest en Brussel Mobiliteit snelheidsduivels een halt toeroepen. De campagne, met een knipoog naar de Brusselse keuken, heeft als rode draad respect in het verkeer.

“De kans voor een voetganger om te overlijden na een aanrijding aan 50 kilometer per uur is vijf keer groter dan na een aanrijding aan 30 kilometer per uur”, zegt staatssecretaris Bianca Debaets. “Uit een online bevraging in Brussel blijkt dat 75 procent vindt dat de snelheid naar omlaag moet, ondanks dat het aantal verkeersslachtoffers daalt.”

Reden genoeg om een sensibiliseringscampagne op poten te zetten rond de snelheidsbeperking in Brussel. Via pakkende beelden en slogans met een knipoog naar de Brusselse keuken, richt de campagne zich voornamelijk op jonge bestuurders. “We willen hiermee vooral in het oog springen”, zegt Wendy Swinnen van restaurant Balls&Glory, die meewerkt aan het project.

Fotobooth

De sensibiliseringscampagne wordt in verschillende horecazaken verspreid, via ludieke onderleggers met de slogan en gerechten op. In een vijftigtal Brusselse cafés zal een pop-up fotobooth geïnstalleerd worden. Daar kunnen mensen een foto nemen in het kader van de campagne en delen op sociale media.

Herdenking

Zondag vond nog een herdenking plaats voor alle verkeersslachtoffers in Schaarbeek. De gemeente kwam de voorbije maanden vaak in de media door de vele verkeersdoden die er vielen en de verschillende burgerbewegingen als collectief 1030/0 die ijveren voor betere verkeersmaatregelen. “Het is belangrijk ook deze groepen te betrekken bij onze actie”, zegt Debaets. Het gewest richtte in juni nog een Staten-Generaal op, een burgerplatform om mee het toekomstige verkeersactieplan op poten te zetten.