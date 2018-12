‘Geel hesje’ dat politiewagen in brand zou hebben gestoken, maand langer in de cel WHW

19 december 2018

15u15 0 Brussel Het ‘gele hesje’ dat op 30 november een politievoertuig in brand zou hebben gestoken, blijft in de cel. De raadkamer heeft zijn aanhouding bevestigd.

Een vijfhonderdtal actievoerders zette op vrijdag 30 november de boel op stelten tijdens een betoging van “gele hesjes” in het centrum van de hoofdstad. Daarbij werden onder meer twee politievoertuigen in brand gestoken. Tientallen betogers werden toen opgepakt, en vijf van hen werden ook gerechtelijk aangehouden. Nadien kon de politie nog drie relschoppers oppakken.

Eén van hen was de 23-jarige F.G uit Luik, die één van de politievoertuigen in brand zou hebben gestoken. De man zelf ontkende dat hij het voertuig in brand had gestoken en verklaarde dat hij enkel onder invloed van alcohol kasseien had gegooid om zich te amuseren. De onderzoeksrechter plaatste hem onder aanhoudingsbevel voor opzettelijke brandstichting van andermans roerende eigendom en gewapende weerspannigheid in bende. Hij was al goed gekend bij politie en justitie en wachtte op een elektronische enkelband voor feiten van diefstal en verkoop van verdovende middelen.