"Fietspad op de Ring? Een optie" STUDIEBUREAU BUIGT ZICH OOK OVER 'OPENBAAR VERVOERSTROOK' DIMITRI BERLANGER

09 juni 2018

02u52 0 Brussel Komt er een Ringfietspad en 'openbaar vervoerstrook' op de Ring? Het zijn twee van de opvallendste ideeën die wel onderzocht worden in het kader van de grootscheepse plannen voor de Ring. De gespreksavonden in de gemeenten leverden ruim 800 ideeën en vragen op.

Dat een Ringfietspad de natte droom is van heel wat pendelaars mag duidelijk zijn. Nog maar een goede week geleden werd door de politie in Zellik een fietser van de Ring geplukt die tot twee keer toe zijn droom al voor werkelijkheid had genomen. "We zien zo'n Ringfietspad dikwijls opduiken als suggestie", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "Er staan momenteel vijf fietssnelwegen in ons programma die allemaal de Ring kruisen, maar niet verder lopen langs diezelfde Ring. Misschien moeten we dus werk maken van een fietspad dat dat wel doet."





Hoe en of dat überhaupt zal gebeuren, kan Struyf niet zeggen. "Dat wordt momenteel, net als de andere ideeën en vragen, bij een studiebureau met 50 mensen onderzocht op de haalbaarheid. Of het ook net naast de ring kan, valt daarbij ook nog af te wachten. Nog eens een vier meter brede verharding extra naast de rijstroken is niet evident. Dat wordt ook moeilijk in te passen in alle op- en -afrittencomplexen. Als je het wat verderaf van de Ring wil leggen, kom je ook bij de provincie uit en zal je ook delen in Brussel moeten overbruggen."





Openbaar vervoerstrook

Ook een 'openbaar vervoerstrook' wordt door de ontwerpteams op de haalbaarheid onderzocht, met of zonder haltes. "Dat kan voor bussen zijn, maar evengoed spreken we over een carpool- of spitsstrook." Verder kwam de vraag naar een overkapping van de ring geregeld terug, met name in Wemmel. "Er is al een ecoduct voorzien aan het Laarbeekbos. We kunnen dat eventueel uitbreiden of er een tweede ecoduct naast maken." Zelfs de fameuze helling vanuit Zellik naar Jette staat ter discussie. "Het is een punt dat voor stremming zorgt, omdat vrachtwagens maar moeilijk naar boven geraken. Die helling wegwerken is geen sinecure, want er loopt onder meer een spoorweg onder."





Dat een en ander nog toekomstmuziek is, mag duidelijk zijn, gesteld dat er beslist wordt om ze ooit uit te voeren. "Het is nog een paar jaar wachten op het definitief ontwerp en tot alle procedures doorlopen zijn. Intussen zitten we niet stil. Dit jaar werken we al aan de fietssnelweg aan de A12 en de N260 langs het kanaal in Grimbergen en Vilvoorde. Begin volgend jaar komen we dan tot de HST-fietsersbrug in Diegem en de fietssnelweg langs het Woluwedal in Zaventem."