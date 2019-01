“Fietsbeleid in Brussel moet prioriteit van iedereen worden” Jasmijn Van Raemdonck

23 januari 2019

12u00 0 Brussel In het Velomuseum werden woensdag de resultaten van de doorlichting van het fietsbeleid in het Brussels Gewest voorgesteld. De zogenaamde BYPAD-audit evalueerde de afgelopen acht jaar de kwaliteit van de fietsinitiatieven in Brussel. Daaruit kwam een duidelijke vaststelling naar voor: “We zijn op de goede weg maar er is nog veel werk aan de winkel”.

De vierde BYPAD-audit werd uitgevoerd door de studiebureaus Tridée en Pro Velo. Zij stelden vast dat het fietsbeleid er de afgelopen jaren op is verbeterd maar nog een lange weg te gaan heeft. Om van Brussel een internationaal erkende fietsstad te maken is volgens de doorlichting vooral de betrokkenheid van alle beleidsniveaus essentieel. Volgens de onderzoekers wordt bij de uitvoering van het fietsbeleid in Brussel nog steeds te veel onderhandeld, afhankelijk van coalities en opportuniteiten. Ook de belemmeringen van de gemeenten dragen volgens hen niet bij tot een constructief fietsbeleid. “Het fietsbeleid moet systematisch worden, dat wil zeggen: de kern van het mobiliteitsbeleid en een prioriteit voor iedereen. Het is noodzakelijk om de autodruk te verminderen en bij iedereen een fietsreflex te ontwikkelen”, staat te lezen in de conclusie van de doorlichting.

Nieuw mobiliteitsplan

In 2018 verbeterde de algemene score van het Brusselse fietsbeleid, maar er is nog een lange weg te gaan. “Brussel gaat erop vooruit. Deze conclusies zijn bemoedigend en ondersteunen deze regering om tegen 2020 80 km fietspaden aan te leggen. De BYPAD-audit maakt ook iets duidelijk: men moet stoppen met ons stokken in de wielen te steken. De ontwikkeling van het fietsbeleid in Brussel moet de prioriteit van iedereen worden. Dit komt het milieu en onze levenskwaliteit alleen maar ten goede”, vertelt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet. Hij is, ondanks de werkpunten, optimistisch over de toekomst. Op basis van deze doorlichting werden er voorstellen tot verbetering geformuleerd die zullen geïntegreerd worden in Good Move, het nieuwe mobiliteitsplan voor het gewest.