“Feestvierders” vernielen brandweerwagen in Molenbeek, hulpdiensten bekogeld met stenen en vuurwerk SPS VTT

01 januari 2019

09u21

Bron: eigen berichtgeving 0 Brussel De nieuwjaarsnacht in Brussel is niet zonder incidenten verlopen. In Molenbeek werd een brandweerwagen vernield door “feestvierders” en elders in de stad werden brandweermensen bekogeld met vuurwerk en stenen, meldt de Brusselse brandweer. Het metrostation Zwarte Vijvers moest even gesloten worden op bevel van de politie, na incidenten op straatniveau.

De brandweer van Brussel is afgelopen nacht 83 keer moeten uitrukken. Bij een interventie in Molenbeek is een brandweerwagen bekogeld door “feestvierders”, meldt de Brusselse brandweer. Daarbij sneuvelden de spiegels en de voorruit. Het aanwezige brandweerpersoneel raakte niet gewond, maar de Brusselse brandweer tilt zwaar aan de feiten. Ze vraagt dat de schuldigen geïdentificeerd en vervolgd worden. De betrokken brandweermannen en -vrouwen worden intern opgevangen.

Daarnaast waren er ook 3 brandweerinterventies waarbij brandweermensen het slachtoffer waren van verbale en fysieke agressie. Zo werden ze onder meer met vuurwerk en stenen bekogeld, waardoor ze de plaats van interventie moesten verlaten tot de politie aanwezig was om de veiligheid te garanderen. Ook voor deze feiten zal de Brusselse brandweer een klacht neerleggen met de vraag tot vervolging.

Er waren verder ook 248 medische interventies, waarvan 93 op de openbare weg en openbare plaatsen.

Antwerpen

In Antwerpen heeft de politie enkele tientallen interventies gehad. Het vuurwerk, waar zo’n 210.000 mensen aanwezig waren, is vrij rustig verlopen. Wel waren er heel de nacht door wat kleine interventies, zoals kleine kerstbomen die in brand werden gestoken. Enkele wagens raakten beschadigd door vuurwerkpijlen. Op het Astridplein is een vuilbak ontploft. Twee mensen klaagden over suizende oren en liepen mogelijk gehoorschade op.

In het centrum moest de politie even tussenkomen omdat feestvierders op elkaar aan het schieten waren met vuurwerkpijlen, waarbij gelukkig geen gewonden vielen. Er werd ook een huis “beschoten” met vuurwerk, zonder veel schade. Enkele kleine ramen van panden zijn gesneuveld. Tijdens de nacht waren er ook een aantal klassieke vechtpartijen.

Alles samen zijn een vijftiental personen bestuurlijk aangehouden.