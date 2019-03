‘fake-instructeur’ betrapt bij grootschalige controleactie WHW

07 maart 2019

12u22 0 Brussel Bij de controleactie onder het Herman Debroux-viaduct heeft de lokale politie elf lesvoertuigen van rijscholen gecontroleerd. Daarbij liep één ‘fake-instructeur’ tegen de lamp.

Bij de controle, waar ook de arbeidsinspectie en de controleurs van Mobiel Brussel aan deelnamen, werd bijzondere aandacht besteed aan voertuigen van rijscholen. “Zij moeten immers het goede voorbeeld geven. Op elk vlak”, aldus Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V). In het lesvoertuig dat niet in orde was, bleek een lesgever te zitten die niet de nodige documenten had om te mogen lesgeven. Bovendien bleek de betrokkene in het zwart te werken.

In totaal controleerden de politie en inspectiediensten 168 voertuigen. Daarvan bleek één wagen niet verzekerd terwijl één bestuurder zijn auto drie uur aan de kant moest laten staan omdat hij te veel gedronken had. Twintig andere bestuurders kregen een proces-verbaal omdat ze hun gsm gebruikten tijdens het rijden of hun gordel niet droegen. Vijftien vrachtwagens kregen dan weer een waarschuwing omdat ze te zwaar geladen waren of hun lading niet goed was vastgemaakt.