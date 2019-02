“Europees” fresco in metrostation Schuman DBS

25 februari 2019

17u41 0 Brussel In het metrostation Schuman in Brussel is maandag een permanente muurschildering onthuld met als titel “Pourquoi les institutions européennes se sont-elles installées ici?” (“Waarom zijn de Europese instellingen hier gehuisvest?”). Het fresco werd bedacht door de filosoof Philippe Van Parijs in samenwerking met Brussel Mobiliteit.

Het fresco toont, in tekst en beeld, de geschiedenis van en de toevalligheden die geleid hebben tot de installatie van de instellingen in de Brusselse wijk.

“De nonnen van Berlaymont hebben zich in het midden van de 19de eeuw geïnstalleerd naast wat nu de rotonde van Schuman is”, lichtte Van Parijs toe. “In 1958 was het onmogelijk om een akkoord te vinden over de zetel van de Europese economische gemeenschap. Het was de Belgische minister van Buitenlandse Zaken die provisorisch een plaats moest vinden om de eerste Euro-functionarissen onder te brengen. Van toen af aan kenden we een sneeuwbaleffect. In de tuin van de religieuzen werd een gebouw opgetrokken dat we nu, refererend aan de nonnengemeenschap, kennen als de Berlaymont. De Berlaymont werkte vervolgens als een magneet voor de constructie van andere (Europese) gebouwen.”

De inauguratie werd bijgewoond door Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de Brusselse Commissaris voor Europa Alain Hutchinson, directeur van de cel Communicatie en Informatie van de Europese raad Andrae Rupprechter en de leider van de Europese Vertegenwoordiging in België, Jimmy Jamar.