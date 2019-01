“Er wordt steeds meer Nederlands gesproken in Brussel” Huis van het Nederlands stelt resultaten van stadsforum ‘Model NL’ voor Jasmijn Van Raemdonck

18 januari 2019

16u51 0 Brussel Het Huis van het Nederlands trok met het stadsforum ‘Model NL’ vier maanden lang op onderzoek uit naar de plaats van de Nederlandse taal in het meertalige Brussel. Op de slotdag werden vrijdag de resultaten van het stadsforum voorgesteld maar ook de ideeën, uitdagingen en aanbevelingen voor de toekomst van het Nederlands in Brussel.

‘Model NL’, het stadsforum over Nederlands in de hoofdstad was vrijdag aan zijn laatste dag toe. Met panelgesprekken, doe-sessies en tussenkomsten van ministers uit de Vlaamse en Brusselse regering is heel de dag gewerkt op conclusies, ideeën en pistes die in de afgelopen vier maanden naar voor zijn gekomen. “Vier maanden lang hebben zowel Frans- als Nederlandstaligen gedebatteerd over meertaligheid in Brussel”, legt Lauriane Van der Eecken van het Huis van het Nederlands uit.

Meertalige realiteit

Uit die debatten kwamen opmerkelijke resultaten naar voor. “Wij hebben vastgesteld dat in Brussel steeds meer mensen Nederlands spreken”, vertelt Lauriane. Dat wil niet automatisch zeggen dat er meer Nederlandstaligen in Brussel wonen. “Het zijn vooral mensen waarvan de moedertaal niet het Nederlands is, die de taal meer gaan spreken”, verduidelijkt Lauriane. Een tweede vaststelling is dat inwoners in Brussel niet louter Frans- of Nederlandstalig zijn maar wel dat er een meertalige realiteit bestaat. “Kinderen gaan bijvoorbeeld in het Nederlands naar school maar naar de sportclub in het Frans. Het is allemaal niet meer zo sterk afgelijnd Frans- όf Nederlandstalig”.

Niet meer communautair

De school- en werkomgeving zijn plaatsen waar meertaligheid sterk wordt bevorderd, zo stelde ‘Model NL’ ook nog vast. “Het Nederlandstalig onderwijs produceert echt meertalige kinderen. Maar ook werkgevers doen steeds meer hun best om hun werknemers meertalig te maken”. Volgens Lauriane leeft het debat rond meertaligheid heel sterk in Brussel en is het lang niet meer zo communautair als vroeger. “Frans- en Nederlandstaligen gaan veel meer spelen met elkaars taal. De kloof tussen beiden is niet meer zo groot”.

Vincent Kompany

Een van de Brusselse projecten die meertaligheid bij de bevolking wil bevorderen is BX Brussels, de voetbalclub die werd opgericht door Rode Duivel Vincent Kompany. Zij deden op de slotdag mee aan de workshops rond de vraag hoe een ideale meertalige stad eruit ziet en hoe Brusselaars zelf maar ook de beleidmakers hieraan kunnen bijdragen. De club doet zelf al een stevige duit in het zakje door iedere maand voetbaltrainingen in het Nederlands aan te bieden en door taalvoetbalstages te geven tijdens de vakanties. “Wij willen een meertalige club zijn die alle talen erkent. Niet alleen het Nederlands en het Frans maar ook het Arabisch, Spaans enzovoort”, vertelt Nizar Ujayli van BX Brussels.