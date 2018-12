“Elke dode is er een te veel” Burgercollectief 1030/0 houdt zaterdag een herdenking voor het verkeersslachtoffer op de Voltairelaan Jasmijn Van Raemdonck

12 december 2018

09u56 0 Brussel Het burgercollectief 1030/0 uit Schaarbeek organiseert deze zaterdag een herdenking voor de voetganger die vorig weekend om het leven kwam na een aanrijding met een auto. Dat doen zij om eer te betonen aan het slachtoffer maar ook om de politiek om meer verkeersveiligheid te vragen.

Met deze herdenking wil de burgerbeweging stilstaan bij het zoveelste slachtoffer op rij in het Schaarbeekse verkeer. “Wij hebben er- helaas- een traditie van gemaakt om in verschillende Brusselse gemeenten herdenkingen te organiseren telkens wanneer er iemand overlijdt in het verkeer”, vertelt Pieter Fannes van het burgercollectief 1030/0. Dit keer kwam een 42-jarige man om het leven wanneer hij afgelopen zaterdag de Voltairelaan in Schaarbeek overstak.

“We moeten naar nul doden in het verkeer gaan”, beklemtoont Pieter. “Elke dode is er een te veel”. Het burgercollectief wil met deze herdenking solidariteit met het verkeersslachtoffer tonen. “We willen vooral vermijden dat mensen sterven in het verkeer zonder dat er een haan naar kraait”, aldus Pieter. Daarnaast wil 1030/0 een duidelijk signaal naar de politiek sturen: “Wij willen dat de zone 30 in Schaarbeek geen dode letter blijft. Die wordt nu nog veel te weinig gerespecteerd”, vindt Pieter.