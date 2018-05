"Een verschil van drie centimeter tussen leven en dood" 30 mei 2018

02u50 0 Brussel De 52-jarige Sabine Vandecasteele was vrijdag als begeleider mee op schoolreis naar het Harry Malter park in de Bosheidestraat in Heusden. De school uit Anderlecht had er al een leuke voormiddag opzitten toen rond 12 uur het noodlot toesloeg.

"Het treintje dat rond rijdt in het park is om een nog onduidelijke reden met zijn dak tegen de steunpaal van een kooi terechtgekomen", zegt Pascal Denies, de echtgenoot van Vandecasteele. "Daardoor brak het dak deels af en kwam het op het hoofd van Sabine terecht."





Gescalpeerd

De vrouw liep zware verwondingen op. "Ze heeft twee nekwervels gebroken en ze werd deels gescalpeerd. In totaal had ze 49 hechtingen nodig. Er werd even gevreesd dat ze door het ongeval haar zicht zou verliezen. Daarnaast bestaat er ook de kans tot verlamming, met de gebroken nekwervels. De dokters zeiden dat het nipt was. Drie centimeter dieper en het was dodelijk geweest", aldus Denies. De vrouw lijdt ook nog enorme pijnen.





Voor het park was het een zwarte dag, zo zegt Laurens Malter, de zoon van Harry Malter. "Ik ben er het hart van in. Ik ben al langsgeweest bij het slachtoffer om mijn steun te betuigen. Zo'n zaken zetten je toch aan het denken. Het gevaar kan in het kleinste hoekje zitten. We zullen extra veiligheidsmaatregelen nemen, zodat dit nooit meer kan gebeuren."





(DJG)