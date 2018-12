“Een groot compliment voor de Belgische architectuur” 21 Belgische projecten genomineerd voor prestigieuze Mies Van der Rohe Award Jasmijn Van Raemdonck

20 december 2018

15u15 0 Brussel Maar liefst 21 Belgische architecturale projecten zijn geselecteerd voor de prestigieuze Mies Van der Rohe Award. Onder hen ook zes Brusselse. “Dat is een groot compliment voor de Brusselse architectuur”.

De jury van de Mies Van der Rohe Foundation selecteerde 360 projecten over heel Europa voor de prestigieuze award, genoemd naar de befaamde Duits-Amerikaanse architect. Zes Brusselse projecten zijn momenteel in de running, waaronder ook dat van het bureau Bogdan & Van Broeck. Met hun project COOP aan het kanaal in Anderlecht bouwden de architecten een oude maalderij om tot een centrum waar de buurt kan samenkomen. “Naast een bar en een restaurant zijn in het gebouw ook bedrijven en ateliers gevestigd maar is er ook ruimte voor evenementen”, vertelt Frederik Deschuytter van Bogdan & Van Broeck. COOP is volgens Frederik een bijzonder project omdat het een bestaand gebouw een nieuwe bestemming heeft gegeven. “Architecten worden zich steeds bewuster van ecologie en duurzaamheid. Herbestemming van gebouwen is de visie van de toekomst”.

België op de wereldkaart

Dit jaar zijn opvallend veel Belgische projecten geselecteerd voor de award, 21 om precies te zijn. “Dat is een heel mooi compliment voor ons land. Hiermee is de Belgische architectuur op de wereldkaart gezet”, vertelt Frederik. Het succes van de Belgische en vooral ook van de Brusselse projecten is volgens Frederik te danken aan de grote inspanningen van de Brusselse bouwmeesters. “Wij plukken nu de vruchten van hun harde werk de afgelopen jaren”. Naast het project van Bogdan & Van Broeck zijn maken ook het nieuwe Rogierplein, de designhub MAD Brussels, de verbouwing van cinema Palace bij de Beurs, de circusschool in Anderlecht en het Herman Teirlinckgebouw op Thurn en Taxis nog kans op de prestigieuze award. Die wordt uitgereikt op 7 mei in Barcelona.

“Enorme eer”

“We waren enorm blij toen we het nieuws te horen kregen over onze selectie voor de Mies van der Rohe prijs. De 360 geselecteerde projecten zijn van zo’n hoge kwaliteit dat het een enorme eer is om in dit rijtje te staan”, vertelt Frederik. In januari worden uit de 360 projecten nog eens 40 geselecteerd. “In die ronde zijn we tot nu toe nog niet geraakt. Het zou geweldig zijn moest dit nu wel lukken”. In de laatste fase worden vijf finalisten geselecteerd die kans maken op de award. “Maar we zijn nu al enorm trots. De Mies van der Rohe prijs is zo prestigieus dat het eigenlijk al een hele eer is om alleen al geselecteerd te zijn”, aldus Frederik.