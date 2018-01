"Dromen van ticket voor Paralympics" LÉA BAYEKULA (22) PUSHT ZICH TOT HET UITERSTE IN ROLSTOELATLETIEK FREYA DE COSTER

23 januari 2018

02u27 0 Brussel De 22-jarige Brusselse rolstoelatlete Léa Bayekula heeft maar één droom: meedingen voor een medaille op de Paralympische Spelen in Tokio 2020. De eerste hindernis heeft ze al overwonnen. Met de steun van vrienden zamelde ze 12.000 euro in om een professionele wedstrijdrolstoel te kopen. "Tokio 2020 ligt binnen handbereik."

Niet met de kracht van haar benen, wel met de kracht van haar handen en haar volharding raast Léa Bayekula over de atletiekpiste. Steeds harder duwt ze op de wielen van haar rolstoel. Ze pusht zichzelf tot het uiterste in de hoop haar nationaal record, 38,06 seconden op de 200 meter te verbreken. "Mijn droom? Een ticket naar de Paralympische spelen van Tokio 2020", zegt ze glimmend van zweet én trots.





Verlamde benen

De 22-jarige Léa is geboren met een open rug en verlamd aan haar benen. Al haar hele leven beweegt ze zich voort in een rolstoel, maar Léa liet zich nooit door haar fysieke beperking uit het lood slaan. Als jong meisje speelde ze rolstoelbasketbal, tot ze vier jaar geleden tijdens een sportdag voor mensen met een beperking rolstoelatletiek ontdekt. "Het voelde meteen goed. Ik wist: dit wil ik doen. Ik ben van nature erg competitief en presteer individueel beter dan in groep." De studente sloot zich aan bij de atletiekclub White Star Athletics in Sint-Lambrechts-Woluwe en sinds twee jaar traint ze op professioneel niveau. Deze zomer werd ze zelfs nationaal kampioene van België op de 200 meter.





Maar Léa's ambities reiken verder. "Meedingen voor een medaille op de Paralympische Spelen van Tokio in 2020 zou mooi zijn. Momenteel behoor ik tot de categorie 'hoopvolle aspirant'. Wil ik een plekje verdienen, dan moet ik me kwalificeren tot 'Elite'. Die term staat eigenlijk gelijk met 'topsportvrouw'." Maar alleen met een gepaste uitrusting kan Léa haar doel bereiken. De rolstoel waarmee ze tot vier dagen in de week traint, heeft zijn beperkingen en laat niet toe professioneel te presteren.





"Alleen met een echte wedstrijdrolstoel, die wordt aangepast aan mijn lichaam, kan ik tot de sporterstop behoren", zegt ze. "Maar zo'n stoel kost al snel 12.000 euro en dat geld heb ik niet. Samen met mijn vrienden en mijn trainingsploeg White Star zette ik een daarom een growfunding op poten. Deze week hebben we met glans het bedrag binnengehaald", reageert ze uitgelaten.





Wedstrijdrolstoel

Dat betekent dat Léa eindelijk haar wedstrijdstoel kan aankopen. Bij een speciale fabrikant laat ze zichzelf opmeten, zodat de rolstoel volledig op maat is van haar sportieve lichaam. Het enige wat Léa daarna nog rest, is trainen om haar droom waar te maken. En dus staat ze bijna elke dag paraat op de piste. "Tokio ligt binnen handbereik. Nu is het aan mij om mezelf te bewijzen op verschillende competities en zoveel mogelijk titels binnen te halen. Ik train elke week drie keer op de piste en twee keer in de zaal. Zo hard werken is nu eenmaal belangrijk als je je dromen wil waarmaken. Ik wil tonen dat ook mensen in een rolstoel capabel zijn te imponeren op een atletiekpiste. Daar heb ik geen medaille voor nodig. Al zou dat natuurlijk de kers op de taart zijn."