“Door de Mars nu te verbieden bestaat de kans dat alles uitmondt in totale chaos” Vlaams Belang Jongeren legt zich niet neer bij de beslissing van Philippe Close om de Mars tegen Marrakesh te verbieden Jasmijn Van Raemdonck

12 december 2018

18u05 1 Brussel Burgemeester Philippe Close (PS) en minister-president Rudi Vervoort (PS) hebben beslist geen toelating te geven voor de geplande betoging tegen Marrakesh op zondag. Ook andere betogingen worden die dag verboden. Vlaams Belang Jongeren legt zich niet neer bij deze beslissing.

Burgemeester Close en minister-president Vervoort lieten na een grondige analyse weten dat de mars tegen Marrakesh die zondag werd gepland, verboden wordt. Die beslissing nam de burgemeester in de Gewestelijke Veiligheidsraad op basis van informatie die hij kreeg van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. “Het staat buiten kijf dat een bruine mars zal doorgaan in Brussel”, laat hij weten. De mars tegen het VN-migratiepact gaat uit van rechtse verenigingen, waaronder studentenverenigingen KVHV en NSV, Schild & Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren.

Vlaams Belang Jongeren laat weten zich niet te zullen neerleggen bij deze beslissing. “We hadden reeds zeer veel toegevingen gedaan aan de politie en het stadsbestuur”, laat Filip Brusselmans, woordvoerder van Vlaams Belang Jongeren weten. “Zo waren de organisatoren reeds akkoord om de betoging om te vormen in een statische manifestatie op een plein met enkel toespraken en muziek”. Hij klaagt de “politieke spelletjes van burgemeester Close” aan.

Spoedprocedure bij Raad van State

De woordvoerder laat weten dat Vlaams Belang Jongeren overweegt om een spoedprocedure bij de Raad van State op te starten om de mars zondag alsnog te kunnen laten doorgaan. “Reeds tienduizenden mensen gaven al te kennen dat zij zondag naar Brussel willen afzakken”, aldus Brusselmans. “Door de Mars nu te verbieden bestaat de kans dat alles uitmondt in totale chaos”.

Ook de betoging van linkse activisten tegen “de mars van extreemrechts” zal niet worden toegelaten. De burgemeester en de minister-president roepen de betogers op om contact op te nemen met de politiediensten om hun actie in alle sereniteit te verplaatsen.

Gele hesjes

Woensdag kreeg de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene ook een officiële aanvraag binnen voor een betoging van de gele hesjes nu zaterdag op het Luxemburgplein. Dat is opmerkelijk: bij de twee eerdere betogingen hebben de gele hesjes geen aanvraag tot betoging ingediend. Over de verwerking van hun aanvraag is nog niks bekend.