"Doodskaai is zijn naam kwijt" Stadsbestuur sluit de Oeverpoort maandag definitief voor het verkeer.

27 januari 2019

11u22 0 Brussel De zogenaamde ‘Doodskaai’ zal maandag opnieuw sluiten voor het autoverkeer. Daardoor zullen auto’s de handelskaai niet langer kunnen oversteken. Het stadsbestuur ziet deze maatregel als het startschot voor een nieuwe dynamiek in de wijk.

De verkeerssituatie aan de Oeverpoort is al maandenlang het onderwerp van politiek getouwtrek. Door het autoverkeer in de richting van de Hooikaai naar de Handelskaai te onderbreken wil het stadsbestuur het doorgaand verkeer in de wijk verminderen en de veiligheid van voetgangers en fietsers verhogen. “De doodskaai is zijn naam nu wel kwijt”, lacht schepen van Mobiliteit Bart Dhondt. “Wij willen met het nieuwe stadsbestuur ook evolueren naar een stad met een betere luchtkwaliteit. Het is daarom cruciaal om het doorgaand verkeer tegen te gaan”, aldus Dhondt

Ontevreden handelaars

De beslissing om de doorgang af te sluiten stoot voormalig schepen van mobiliteit, Els Ampe, tegen de borst. Zij had er tijdens haar ambt nog voor gestreden om de doorgang open te houden en doet beroep op hetzelfde argument van verkeersveiligheid. “Door de passage te sluiten, ontstaat een gevaarlijke verkeerssituatie in de wijk”, beweert zij. Bovendien zijn de handelaars in de Lakensestraat volgens haar ontevreden over de nieuwe beslissing. Ampe reageert dan ook verontwaardigd: “Groen heeft zelf gezegd dat de partij altijd een participatievergadering voor de buurtbewoners zou houden wanneer er mobiliteitsbeslissingen zouden genomen worden. Ik vraag me nu af wanneer en met wie die vergadering heeft plaatsgevonden.” Ook betreurt Ampe dat het bestuur geen onafhankelijk studiebureau heeft ingezet om de verkeerssituatie in de wijk te laten onderzoeken.

Kaaienwijk nieuw leven inblazen

“Wij hebben adviezen van de politie gekregen waaruit blijkt dat de Oeverpoort moet gesloten worden om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te garanderen. Wij nemen als bestuur dan ook onmiddellijk onze verantwoordelijkheid”, reageert Dhondt. Hij ziet sluiting van de Oeverpoort als het startschot om een de kaaienwijk opnieuw te dynamiseren en wil daarbij de wijkbewoners actief betrekken. “Woensdag nodigen wij de bewoners in het park aan de Oeverpoort uit voor een kom soep om te spreken over de toekomst van de wijk”, vertelt Dhondt. In februari volgt dan een vergadering om binnen de wijk een structurele dialoog op gang te brengen. Hiermee wil het stadsbestuur het parkje en het plein aan de Oeverpoort nieuw leven inblazen en beter integreren in de wijk.

De actiegroep ‘Krapuul Actief op Terrein’ (Le Kat) blokkeerde de Oeverpoort afgelopen week nog met een bloembak. “De gemeente heeft die bloembak noodgedwongen moeten weghalen omdat de procedures om de straat af te sluiten nog niet rondwaren”, vertelt Dhondt, die zelf geschrokken was van de actie. Volgens de schepen heeft de buurt met deze actie zijn stem over het nieuwe mobiliteitsplan in de stad wel al duidelijk laten horen.