“Dit is een fout die nooit meer mag gebeuren” Burgercollectief 1030/0 wil met MIVB samenzitten over verkeersveiligheid Jasmijn Van Raemdonck

20 december 2018

15u33 0 Brussel Een jonge vrouw liet woensdagavond het leven nadat ze in Schaarbeek werd aangereden door een bus van de MIVB. Het burgercollectief 1030/0 wil dat de vervoersmaatschappij in eigen boezem kijkt en zich mee inzet voor een strikte naleving van de zone 30.

Op amper elf dagen tijd moest Schaarbeek afscheid nemen van twee verkeersslachtoffers. Nadat op 8 december een 42-jarige man werd aangereden op de Voltairelaan, kwam ook op woensdagavond een jonge vrouw van 25 om het leven wanneer zij op het zebrapad de straat over stak. Een personenwagen stopte om de voetgangster te laten oversteken maar de bus die op de buslijn naast de auto reed, zag de jonge vrouw niet. Ze overleed ter plaatse.

Brussel Chauffeurs aanspreken

“De chauffeur draagt een grote verantwoordelijkheid. Dit is een fout die nooit had mogen gebeuren en nooit meer mag gebeuren”, vindt Pieter Fannes van het burgercollectief 1030/0. Het collectief heeft donderdagochtend een brief gestuurd aan de vervoersmaatschappij MIVB met de vraag om samen rond de tafel te zitten. “Het openbaar vervoer is een belangrijke schakel in de verbetering van de verkeersveiligheid”, vertelt Pieter Fannes die de hand uitsteekt voor een productieve samenwerking. Toch is hij ook kritisch voor de MIVB. Het burgercollectief heeft al verschillende klachten binnen gekregen over het gedrag van zowel bus- als tramchauffeurs in de stad. “Uit politieonderzoek is gebleken dat bussen in de zone 30 sneller rijden dan personenwagens. Dat is echt niet oké”. De MIVB moet volgens hem in eigen boezem durven kijken. “Het grootste deel van de chauffeurs gedraagt zich verantwoordelijk maar er is ook een groep die dringend moet worden aangesproken op hun gedrag”, aldus Fannes.

“Zone 30 is een goede zaak”

Een belangrijke stap in de verbetering van de verkeersveiligheid is volgens het burgercollectief de naleving van de zone 30. Die bestaat nu al in heel Schaarbeek. “De MIVB staat te dubbelzinnig tegenover de zone 30 en dat vind ik niet kunnen”, vertelt een verontwaardigde Fannes. Volgens hem had de vervoersmaatschappij eerder al klachten over de invoering van een zone 30 omdat die hun dienstregeling in de war zou sturen. “Vertragingen op de lijnen komen er niet door de zone 30 maar wel door verkeersblokkades. We moeten samen ons gezond verstand gebruiken: de zone 30 is een goede zaak. Punt”, aldus Fannes. De MIVB heeft volgens het collectief de hefboom in handen om iets aan de verkeersveiligheid te verbeteren.

Meer politiecontroles

Om het aantal verkeersdoden naar beneden te halen, kan Brussel volgens het collectief 1030/0 een voorbeeld nemen aan andere steden. “Leuven heeft al jaren een consistente politiek op vlak van verkeersveiligheid. Zij hebben geluisterd naar de zorgen van de burgers en hebben de straffe keuze gemaakt om een zone 20 voor bussen in te voeren”, legt Fannes uit. Naast een zone 30 pleit het collectief ook voor meer politiecontroles om de naleving ervan af te dwingen. Maar ook communicatie naar de Schaarbekenaren is cruciaal. “Veel mensen zijn niet op de hoogte van de zone 30 en waarom die zo belangrijk is”, verduidelijkt Fannes. “Ik hoop dat het nieuwe gemeentebestuur beseft dat het van cruciaal belang is om hierin te investeren. Ze staan alvast open om samen met ons rond te tafel te zitten om tot constructieve oplossingen te komen”.