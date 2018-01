"Dit doet aan apartheid denken" HEK SCHEIDT GELOOFSOVERTUIGINGEN OP BEGRAAFPLAATS FREYA DE COSTER

31 januari 2018

02u31 0 Brussel De begraafplaats van Schaarbeek staat open voor alle geloofsovertuigingen. In principe dan toch, want nu blijkt er een groot hek te staan tussen het 'reguliere' en het 'multiconfessionele' deel. Bezoekers reageren teleurgesteld en boos. Een petitie tegen het hek telt al bijna 2.000 handtekeningen.

De bezoekers van de begraafplaats keken vrijdag onaangenaam verrast op toen een hek de vrije doorgang bleek te belemmeren. Een hek dat de reguliere begraafplaats scheidt van het multireligieuze deel. Dat laatste werd ingehuldigd in 2002, om ook niet-katholieke overledenen een laatste rustplaats te bieden. Een mooi en open initiatief, dat voor veel nabestaanden onderuit gehaald wordt door het hek. Voor hen is dat een teken van uitsluiting, opsluiting en afwijzing.





"Pure vernedering", zucht Ludo Beckers, directeur van de multiconfessionele begraafplaats. "Onze begraafplaats wordt omgeven door percelen. Nu de gemeente dat hek liet plaatsen, liggen de graven volledig ingesloten. Het lijkt nog eerder op een getto dan een religieuze begraafplaats. De nabestaanden verteren deze beslissing zeer slecht. Ik heb zelfs bezoekers zien wenen aan het graf."





Petitie

Enkele buurtbewoners hebben intussen ook online een petitie gelanceerd, en die werd al ondertekend door tweeduizend mensen. "Ons protest is geen kwestie van kleur of ras", klinkt het. "Wij ijveren er al jaren voor om elke burger een gepaste dienstverlening te bezorgen. Mensen die vaak getroffen werden door uitsluiting. En nu worden zelfs onze doden uitgesloten. Een werk van jaren wordt zo kapotgemaakt." Volgens Beckers komt ook de veiligheid in het gedrang, gezien het hek ook de straat opdeelt. "Die wordt zo gereduceerd tot een doodlopende steeg, met de nodige opstoppingen tot gevolg."





Het gemeentebestuur heeft evenwel een ander verhaal, en wijst erop dat begraafplaatsen verplicht afgesloten worden. Volgens schepen van Burgerlijke Stand Bernard Guillaume was het ook directeur Beckers die daar zelf om gevraagd had. "Drie jaar geleden voerden we de eerste onderhandelingen, waar we de directie van de begraafplaats ook altijd bij betrokken hebben", aldus Guillaume. "De directie claimde toen zelfs autonomie voor de multireligieuze begraafplaats. In 2016 keurde het college de plaatsing van het hek goed. Een hek dat overigens uitgerust is met een poort, waardoor je gemakkelijk door kan steken. En eigenlijk is dat zelfs niet eens verplicht, want de multireligieuze begraafplaats moet een eigen toegang voorzien. Maar Beckers weigert om de toegangspoort te openen. Wij hebben de directie steevast op de hoogte gebracht van onze beslissingen. Beweren dat ze van niets wisten? Leugens."





"Onzin", beweert directeur Beckers op zijn beurt. "De schepen misbruikt onze vraag naar autonomie om hun fout goed te praten. We hebben wel degelijk ingestemd met een afscheiding, maar niet met een metershoog hek dat herinneringen aan het apartheidsregime of de concentratiekampen oproept. De manier waarop ze dit aangepakt hebben, is betreurenswaardig. Ik zal de gemeente op de hoogte brengen van onze ontevredenheid. Het bestuur moet zijn verantwoordelijkheid opnemen."