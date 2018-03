'De Ketjes' brengt eigen liedje uit KINDERDAGVERBLIJF NEEMT CD ÉN CLIP OP MET KETNET-ZANGER FREYA DE COSTER

16 maart 2018

02u39 0 Brussel Kinderdagverblijf De Ketjes neemt een eigen cd op. Hun zelfgeschreven lied 'Wij zijn de Ketjes' is zo'n succes, dat ze het catchy nummer als single willen uitbrengen. "Doel is om de cd te verspreiden in andere Brusselse scholen", zegt diensthoofd Britt Stuckens.

Naar aanleiding van de Dag van de kinderopvang, trokken de ukjes en opvoeders van kinderdagverblijf De Ketjes in hartje Brussel donderdagochtend in een stoet door de straten. Luidkeels zongen ze hun lied 'Wij zijn de Ketjes', geschreven en gecomponeerd door Ketnet-zanger Eric Baranyanka. "Het kinderdagverblijf contacteerde me met de vraag of ik voor hun crèche een lied wilde componeren", zegt Baranyanka. "Als hulpmiddel stuurden de medewerkers me een A4-blad, volgeschreven met kernwoorden en waarden die zij als kinderverzorgers belangrijk vinden. Daarmee gingen mijn pianist en ik aan de slag. In twee uurtjes tijd hadden we een liedje."





Mobiele studio

Oorspronkelijk zou het nummer alleen een lijflied voor de crèche worden. Maar zo tevreden met het resultaat, broedden Baranyanka en De Ketjes op een groter plan. "Vandaag nemen we een cd op. Met op nummer een ons eigen lijflied natuurlijk", zegt diensthoofd Britt Stuckens trots. "Eric rijdt een mobiele studio naar de crèche. Daar zingt hij samen met onze medewerkers in totaal vijf wijsjes."





De overige liedjes zijn covers van opvoedingspop Puk. "Puk is onze mascotte, maar komt uit Nederland. De liedjes in het Nederlands zijn dus soms verwarrend als het op taal en woordenschat aankomt. Daarom coveren we Puks liedjes in het Vlaams." Het is al de tweede cd voor het kinderdagverblijf. Vorig jaar nam het team een eerste EP op. Toen lieten ze 200 exemplaren maken en deelden die uit aan de ouders. Zo konden de kindjes ook thuis hun favoriete deuntjes meezingen. "Maar deze keer gaan we een stap verder", aldus Stuckens. "Graag willen we de cd uitdelen aan verschillende Brusselse crèches en scholen. Vier van onze stagiairs komen bijvoorbeeld uit Jette en Halle. Het zou leuk zijn als onze cd via hen een weg vindt naar andere gemeenten en steden."





Op de radio?

En 'Wij zijn de Ketjes'? "Voor dat project hangt iets speciaals in de lucht", knipoogt Eric Baranyanka. "Ons plan is om met de opvoeders een clip op te nemen en het lied uit te brengen. Erg lokaal natuurlijk, want de radio haal je daarmee niet. Of toch, misschien hoor je 'Wij zijn de Ketjes' binnenkort op radio Ketnet."