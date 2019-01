“De geboorte van Brusselse bierwandeling” Gidsen leren mensen stad in 4 kilometer op andere manier kennen Jasmijn Van Raemdonck

09 januari 2019

14u18 0 Brussel De gidsen van de gloednieuwe Brusselse BeerWalk zijn gisteren samengekomen voor een generale repetitie. Wij liepen mee in het spoor van de vier nieuwe gidsen die de laatste instructies meekregen van Ariël Meeusen, de bedenker van het concept. “Dit is de geboorte van de Brusselse bierwandeling”.

De BeerWalk, die al in Brugge, Kortrijk, Antwerpen, Gent, Mechelen en Leuven bestaat, zet deze week officieel voet op Brusselse bodem. Gisteren kwamen de gidsen van de Brusselse wandeling nog een laatste keer samen om de route te overlopen en om hun persoonlijke bierweetjes uit te wisselen. “Wij willen mensen op een ludieke wijze de stad op een andere manier leren kennen”, vertelt Michel De Meûter, hoofdgids van de Brusselse BeerWalk. Rode draad door de wandeling is Brussel, haar bier en haar geschiedenis.

25.000 liter bier per jaar

De gidsen nemen de wandelaars mee op een tocht van 4 km langs iconische Brusselse cafés en de meest opmerkelijke locaties met een bierverhaal. “Mijn lievelingsstop is het restaurant Ô Lion d’Or aan het Sint-Goriksplein. Daar ligt de eerste brouwerij van Brussel die boven de Zenne gebouwd is”, vertelt Michel. Tijdens restauratiewerken zijn aan het restaurant de oude kaaien van de Zenne opgegraven. “De plek is een vaste stop in onze wandeling, want zonder water kan geen bier gebrouwd worden”, lacht Michel.

Aan de lancering van de Brusselse BeerWalk ging veel voorbereidingswerk vooraf. De bedenker van het concept, Ariël Meeusen, werkte zes maanden aan het draaiboek van de wandeling en dook daarvoor de archieven van de Brusselse biergeschiedenis in. “Alles wat we vertellen is ook gecheckt op zijn historische juistheid”. In het draaiboek is niet alleen de route uitgestippeld maar staan ook weetjes over Brussel en de biergeschiedenis van de stad. Toch vind Ariël het belangrijk dat de gidsen de vrijheid hebben om hun eigen verhaal te vertellen. “De route is dynamisch en afhankelijk van de gids en het publiek, op drie vaste stopplaatsen na. Les Brasseurs, La Mort Subite en Het Goudblommeke in Papier zijn cafés waar je in Brussel niet om heen kan”, lacht Ariël. Onderweg krijgen de wandelaars Brusselse bieren voorgeschoteld. “Met alle bierwandelingen samen verorberen wij per jaar 25.000 liter bier per jaar. Dat kan tellen als je weet dat een doorsnee café gemiddeld 7.500 liter bier per jaar laat vloeien”, geeft de bedenker nog mee.

“Angst voor Brussel wegwerken”

De vier gidsen, allemaal afkomstig uit de Brusselse regio, delen ondanks hun verschillende achtergronden hun passie voor het bier. “Ik ben al 40 jaar lid van een bierclub”, vertelt Michel die daarnaast ook een driejarige brouwerscursus volgde. Ook gids Dirk Verwilghen brouwt zijn eigen bier en geeft brouwlessen. Danielle Bénit is naast biologe in de plantentuin van Meise ook gids in het biermuseum van Grimbergen. Voor Paule Tits is de lekkere smaak van bier, vooral in de zomer, genoeg om gids te worden van de BeerWalk.

De gidsen zien een groot potentieel in Brussel. “Er zijn heel veel soorten groepen die in aanmerking komen om mee te lopen met onze wandeling. In Brussel kan de BeerWalk eigenlijk alleen maar een succes worden”, stelt Michel. Met de bierwandeling hopen de gidsen naast toeristen ook Belgen aan te spreken. “Wij willen de wandelaars een kant van Brussel tonen die nog te weinig gekend is”, vertelt Michel. Daarbij sluit Paule zich aan: “Ik zou met deze wandeling graag de angst van veel Vlamingen voor Brussel wegwerken”.