'Cool' initiatief: blokken in business lounges Regus 09 augustus 2018

02u28 0 Brussel Flexwerkaanbieder Regus stelt in Diegem en op elf plaatsen in Brussel haar business lounges open voor blokkende studenten. Die zijn voorzien van airco en gratis wifi, water, koffie en thee.

Door haar business lounges op 37 plaatsen in ons land ter beschikking te stellen van studenten wil Regus de jongeren de kans geven om in alle rust en op een professionele werkplek te blokken. Vooral de voorbije dagen was dat met de hitte welgekomen voor de studenten. De gebouwen zijn van airco voorzien en de blokkers krijgen er gratis water, koffie en thee. Op weekdagen kan er tussen 9 en 17 uur gestudeerd worden. In onze regio is dat het geval in het Brussels Airport Center in de Pegasuslaan in Diegem en op elf plaatsen in de hoofdstad, waaronder in het Zuid- en het Centraal station, in het EU Regent Center en in het City Center.





Flexibele werkplek

"Met dit 'coole' initiatief willen we de studenten een hart onder de riem steken door hen te laten studeren in één van onze werkpleklocaties", aldus William Willems, Algemeen Directeur van Regus België.





"Anderzijds willen we hen laten kennismaken met onze flexibele werkplekken. Het aanbod is geldig zolang er beschikbare werkplekken zijn."





De Regus-gebouwen worden nog tot eind deze maand opengesteld voor de studenten. (RDK)