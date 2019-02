“Concentratiekampen en gaskamers zijn verzinsels en leugens”: onderzoek gestart naar antisemitische commissaris hondenbrigade WHW

24 februari 2019

11u08 0 Brussel Een commissaris van de hondenbrigade zit in nauwe schoentjes. Zes agenten van Joodse origine dienden klacht in tegen hem na verschillende antisemitische incidenten. Het parket is een onderzoek gestart.

In mei vorig jaar stapten twee agenten van die hondenbrigade naar de Belgische Liga tegen Antisemitisme. De twee agenten, die van Joodse origine zijn, waren gechoqueerd door de uitlatingen van hun baas Geert V.. Die zou verschillende keren uit de bocht gegaan zijn. “Hij heeft meermaals, zo luid dat iedereen het kon horen, naziliederen opgezet”, getuigde een van de twee. “’Muziek van echte mannen’, noemde hij het.”

“Het ging om naziliederen die werden opgezet om de Joodse mensen te begeleiden naar de gaskamers. Het is wel zeer ongepast dit te doen tegenover mensen die voorouders verloren in de holocaust”, specifieert Sven Mary, die drie agenten vertegenwoordigt.

“Gaskamers zijn verzinsels”

Hier bleef het echter niet bij. “Commissaris V. zei regelmatig tegen wie het wilde horen en in het publiek, dat de concentratiekampen en de gaskamers verzinsels waren en leugens. ‘Die hebben nooit bestaan’, klonk het.” Een ander incident deed zich voor bij een hondentraining. “Hij liet de hond ruiken aan een van de Joodse agenten om geld te vinden”, aldus ligavoorzitter Joël Rubinfeld. Het kleineren en vernederen van Joden was schering en inslag volgens getuigen. Al drie jaar was de sfeer in het commissariaat in Anderlecht ‘volledig verzuurd’. De korpschef van de Zone kreeg al ruim dertig klachten binnen over de man, maar die bleven liggen. “De slachtoffers hebben het gevoel dat men dit gewoon heeft laten passeren. Men kan ons niet wijsmaken dat de hiërarchie niet op de hoogte was van deze praktijken”, voegt Mary eraan toe.

Verzuurd

Vrijdag viel de Algemene Inspectie van de politie binnen in het politiecommissariaat van Anderlecht. Unia, de liga voor Gelijke kansen en tegen Discriminatie, diende uiteindelijk ook zelf een klacht in tegen de man. In totaal hebben zes agenten nu officieel een klacht ingediend, naast antisemitisme ook voor discriminatie, aanzetten tot haat, pesten en het schenden van de privacy. De commissaris zelf is intussen overgeplaatst naar een andere dienst. Zolang het onderzoek loopt, blijft hij gewoon aan het werk.