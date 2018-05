"Bushalte Noord vies en onveilig" BUSCHAUFFEURS VRAGEN BETERE OPKUIS VAN NOORDSTATION FREYA DE COSTER ROBBY DIERICKX

04 mei 2018

02u41 0 Brussel De chauffeurs van De Lijn houden de onhygiënische en onveilige situatie aan de halte van het Noordstation niet meer uit. De chauffeurs nemen hun pauze noodgedwongen tussen de viezigheid. "Als de boel niet opgekuist wordt, rijden we het station niet meer in", dreigen de vakbonden.

Sinds de opvangcentra twee weken geleden de deuren sloten, trekken dagelijks zo'n 300 transitmigranten en daklozen opnieuw naar het Noordstation. En dat brengt heel wat vuiligheid met zich mee. Voor de chauffeurs van De Lijn en hun reizigers is de situatie niet meer te harden. "Deze mensen hebben het niet gemakkelijk en proberen alleen maar te overleven. Toch voelen we ons niet meer veilig", getuigt Patrick Van Camp (54) uit Vilvoorde. Al 20 jaar werkt hij als buschauffeur en dagelijks houdt hij zo'n 7 keer halt in de tunnel onder het Noordstation. "Er breken vechtpartijen uit, of mensen gooien voorwerpen vanop het bruggetje op de bus. Het station ligt er degoutant bij. Ondanks de urinoirs, plassen ze in het wilde weg tegen de muren. Dan kom je als buschauffeur na een lange rit toe, wil je je boterhammen opeten en de deur openzetten voor wat frisse lucht, maar een enorme walm van stank waait binnen. En ook na de voedselbedeling door verschillende vzw's blijft vaak enorm veel zwerfvuil achter."





Fatsoenlijk poetsen

De vakbonden dreigen het Noordstation niet meer als bushalte te bedienen, als de situatie de komende weken niet verbetert. "Onze reizigers durven amper nog aan het Noordstation de bus op te stappen", zegt Ronnie Danckaert van de vakbond ACOD. "Als het Noordstation niet fatsoenlijk wordt opgekuist, weigeren onze chauffeurs nog het station in te rijden. Dan zoeken we een alternatieve staanplaats."





De Lijn heeft contact opgenomen met de betrokken partners die instaan voor de opkuis in het station: Het Communicatiecentrum Noord, het Brusselse Gewest, Brussel Net en de gemeentes. "We vragen twee zaken", zegt Joachim Nijs, woordvoerder van De Lijn Vlaams-Brabant. "Ten eerste, extra middelen voor de schoonmaak. Het CCN, dat het gebouw beheert, doet haar uiterste best, maar het is gewoonweg niet voldoende. Ten tweede vragen we een betere communicatie met de voedselbedelingen om een gestructureerd opruimschema op te stellen."





Zeskoppige ploeg

Maar bij CCN zijn de handen geboeid. De eigenaars van het Noordstation, zijnde het Gewest, de Post, AXA en de NMBS voorzien hun budget. Dat werd 2 jaar geleden al opgetrokken, en extra financiële middelen lijken niet voorhanden. "Een zeskoppige schoonmaakploeg kuist al tweemaal per dag het gebouw en een deel van de publieke ruimte. En nog kampen we maandelijks met extra kosten. Zo besteden we per maand 10.000 euro aan het herstellen van ingegooide ramen", zegt Riet Dedecker van CCN.





Het Gewest kon niet bevestigen of extra middelen voorzien worden.