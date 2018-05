"Buitensporig geweld? Zelfverdediging!" AGENTEN RISKEREN CELSTRAF MAAR WEERLEGGEN BESCHULDIGINGEN WOUTER HERTOGS

16 mei 2018

02u56 0 Brussel Twee agenten van de Brusselse lokale politie riskeren 6 maanden cel met uitstel. Ze worden ervan beschuldigd een arrestant onnodige slagen en trappen gegeven te hebben in het commissariaat en tijdens de overbrenging ernaar. Zelf spreken ze van wettelijke zelfverdediging.

Vier (!) jaar geleden deed de zaak veel stof opwaaien. Op 20 april 2014 spraken twee agenten op de Kunstberg twee twintigers aan, omdat ze een joint aan het roken waren. De jongeren stelden zich meteen agressief op tegenover de agenten. Ook probeerden ze andere aanwezigen op te jutten. Een van de agenten kreeg een stamp in de rug. De agenten reageerden hierop met geweld. "Gerechtvaardigd geweld", benadrukte het parket gisteren dat hiervoor de vrijspraak vroeg.





Maar daar stopte het verhaal nog niet. Bij de overbrenging naar het commissariaat zou een tweede agent een van de twee twintigers naar eigen zeggen met een wapenstok geslagen hebben. Bovendien zou de agent die eerder in de rug aangevallen was 'wraak' genomen hebben in het commissariaat. "Toen het slachtoffer zich weigerde uit te kleden voor een naakttfouille bracht hij hem ten val om vervolgens verschillende vuistslagen en trappen uit te delen", aldus het parket, dat voor dit geweld zes maanden met uitstel vroeg.





Camera's

De zaak zorgde voor grote beroering. Zelfs de politiek bemoeide zich ermee. Burgemeester Mayeur besliste in de nasleep ervan meer camera's te plaatsen in de commissariaten. Bovendien eiste hij het ontslag van de betrokken agenten. Zo ver kwam het -nog- niet. De twee werden wel geschorst.





"Ze willen hun leven en hun werk hervatten", aldus de verdediging, nu, vier jaar later. "Al jaren hangt deze zaak als een molensteen rond hun nek. Ook mag er eindelijk eerherstel komen voor hen." Volgens de agenten was er geen sprake van ongeoorloofd geweld. "Agent zijn is mijn droomjob. Mensen helpen. Buitensporig geweld is er helemaal niet gebruikt. Niet op de Kunstberg en niet op het commissariaat. We werden zelf aangevallen en moesten uit zelverdediging reageren", deed een van hen emotioneel zijn verhaal.





Hun advocaten hadden geen begrip voor de 'onlogische' vordering en vroegen de vrijspraak. "Het parket gelooft de verklaringen van het slachtoffer over de Kunstberg niet. Maar over de feiten in het commissaraat geloven ze hem plots wel?", aldus Dimitri de Béco.





Siegfried De Mulder, die de andere beklaagde verdedigde, hekelde dan weer de tussenkomst van de burgemeester. "Waarom zouden Brusselse agenten nog een interventie doen als ze toch meteen opzijgeschoven worden als er zoiets gebeurt? Het beweerde slachtoffer maakte zich zelf schuldig aan smaad en weerspannigheid." Uitspraak op 26 juni.