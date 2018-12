‘Brusseles van't joêr’ en ‘Brusseleir vè et leive’ bekendgemaakt Jasmijn Van Raemdonck

10 december 2018

15u51 0 Brussel Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker is door de organisatie Be.brusseleir verkozen tot ‘Brusseles Van’t Joêr 2018'. Voormalig Ancienne-Belgique-directeur Jari Demeulemeester ontving de titel ‘Brusseleir vè et leive’.

De Keersmaeker krijgt de eretitel van Brusseles Van’t Joêr 2018 omdat ze als ambassadeur bijdraagt aan de positieve uitstraling van de hoofdstad. “Brussel is voor Anne een van haar voornaamste inspiratiebronnen maar ook de biotoop voor haar artistieke en professionele creaties”, klonk het bij de jury. Volgens hen heeft de choreografe met haar werk jonge mensen en studenten dichter bij de hoofdstad gebracht.

De choreografe voelt zich al van jongs af aan af als een vis in het water in de hoofdstad. Op haar achttiende trok ze naar Brussel voor een dansopleiding aan de dansschool Mudra. Niet alleen richtte ze in de hoofdstad het dansgezelschap Rosas op, ook startte de choreografe een eigen dansopleiding in Vorst: P.A.R.T.S.. “Een tijdje geleden heb ik ergens reclame voor de stad Mechelen gezien, waarin mijn naam werd vernoemd, als Mechelse. Maar Brussel is mijn stad”, vertelt de choreografe.

Warm hart voor Brussel

Elk jaar wordt er ook een Brusselaar beloond die de stad gedurende zijn of haar gehele levensduur een warm hart toedraagt. De titel van ‘Brusseleir vè et leive’ gaat dit jaar naar Jari Demeulemeester. De voormalige directeur van de Ancienne Belgique wordt onder meer geëerd voor “zijn jarenlange inzet voor artistieke expressie in het Nederlands in al zijn registers, van de standaardvariant tot de Brusselse streektaal”.

Met de uitreiking van deze prijzen, wordt de Weik van’t Brussels afgesloten. De organisatie Be.brusseleir wil met dit jaarlijkse initiatief het Brussels dialect in de kijker plaatsen.